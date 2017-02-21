سياسي بارز : قوى النفوذ بالشرعية تساوم بمعركة صنعاء

قال السياسي الجنوبي البارز الدكتور حسين لقور أن قوى النفوذ المتواجدة بالشرعية اليمنية بدأت تساوم بمعركة تحرير صنعاء لمكاسب سياسية

ونشر لقور تغريدة له بحسابه على تويتر "يبدوا ان النفوذ في الشرعية بقيادة نائب الرئيس علي محسن الاحمر قد بدأت بشكل جدي الدخول في معركة صنعاء مع الانقلابين والمخلوع كورقة مساومة لكي تضمن هذه الفئة المتنفذة في الشرعية نتائج الحرب السياسية .

وظلت الشرعية مترنحة في معركة الحسم في دخول العاصمة صنعاء المحتلة من قبل مليشيا الانقلاب منذ انقلابها العسكري على اتفاق السلم والشراكة في وإخضاع قيادات الدولة للإقامة الجبرية في ديمسبر من العام 2014م