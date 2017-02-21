المقاومة الجنوبية بالصبيحة تفشل محاولات تسلل لمليشيا الحوثي لإطراف طورالباحة

صورة للتبة التي حاول المليشيات التسلل منها

لليوم الثاني أفشلت المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة محاولات تسلل للمليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لإطراف مديرية طورالباحة في جبهه طورالباحة -المفاليس -المقاطره وحاولت المليشيات التسلل عبر جبال تبة سعيد طة وجبل الخزان للمرة الثانية لكنها فشلت.

واوضح القائد الميداني الشيخ سالم الفرير العطوي مسؤول كتائب حسم بالمقاطره وطورالباحه ومقاومه حيفان ان المقاومة الجنوبية بطورالباحة مسنودة بقبائل الصبيحه وبإشراف من القائد العسكري بسام الحرق الصبيحي افشلو تسلل للحوثيين في الجبهات الحدوديه القتاليه الشماليه لطورالباحه من اتجاه الخسجه جبل سعيد وجبال الاكبوش وتكبدهم خسائر بشريه وعتاد عسكري

وأفاد الشيخ سالم العطوي في تصريحه قائلا صمودنا في الجبهات القتاليه للدفاع عن الارض والعرض واجب ديني ووطني وسنضحي بكل مانملك ولن نسمح لتلك العصابات الحوثيه الإجراميه ومن يساندها بالعبث والتشتيت بالدين والوطن ولامكانه لمثل هؤلاء العناصر التي تمثل اجنده للإخرين وقال باالرغم من انه نقاتل بامكانيات محدوده من الدعم لم يثننا هذا فمعنوياتنا مرتفعه واتقدم بالشكر للاخ ابو بكر الجبولي قائد جبهه المقاطره - طورالباحه- حيفان علئ صموده النضالي واهتمامه بمتابعه سير الجبهات القتاليه

*من علاء سلطان