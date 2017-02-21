لتغطية مرتبات الموظفين.. الحوثيون يمنحون الترخيص لمشغل جديد للهاتف النقال بصنعاء

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة صنعاء المشكلة من قبل الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم بحزب المؤتمر "حسين عبدالله مقبولي"، إن بإمكان حكومتة تغطية مرتبات شهرين أو ثلاثة أشهر من قيمة ترخيص إنشاء مشغل خامس للهاتف النقال بنظام الجيل الرابع.



وكانت وزارة الاتصالات في صنعاء، بدأت إجراءات إطلاق مشغل خامس للاتصالات النقالة، ووجه المجلس السياسي للانقلابيين بمنح الترخيص لتحالف بين شركة تجارية تُدعى “الكفاءة للتجارة”، والمؤسسة الحكومية للاتصالات، وستفتح المجال للاكتتاب.



وأشار مقبولي في جلسة لمجلس النواب الموالي للحوثيين اليوم بصنعاء ، الى إن عوائد المشتقات النفطية إذا وجدت الآلية المناسبة ستوفر لخزينة الدولة 46 مليار ريال شهرياً.

وأضاف مقبولي " إن عدد قاطرات المشتقات النفطية إلى المحافظات الشمالية من المكلا بمحافظة حضرموت تصل إلى مئة قاطرة (نحو خمسة ملايين لتر) إضافة إلى ما يأتي من مشتقات مستوردة عبر بعض الموانئ البحرية الغربية لليمن" .

وقال نائب رئيس المجلس السياسي، في تصريحات سابقة، ان شركة الاتصالات المزمع انشاءها ستوفر ايرادات كبيرة وتنهي ازمة السيولة النقدية .