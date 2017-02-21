في ظل توقف مطابع عدن وحضرموت مكتب التربية بلحج يتسلم دفعه من الكتب الدراسية للتعليم الاساسي قادمة من مطابع الكتاب المدرسي بصنعاء

وصلت الى مخازن مكاتب التربية والتعليم بمحافظة لحج يوم الثلاثاء كميات كبيرة من الكتب الدراسية قادمة من مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح

وقالت تلك المصادر ان قاطرة محملة بآلاف من الكتب الدراسية للتعليم الاساسي قادمة من صنعاء تم طباعتها حديثا جرى تفريقها الى مخازن مكتب التربية بالمحافظة

وإشارات تلك المصادر ان وصول الكتب الدراسية من صنعاء يأتي في ظل توقف مطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت عن طباعة الكتب المدرسية حيث تعاني مدارس المحافظة من ازمة حادة في الكتاب المدرسي .

الى ذلك اوضح مسئول في التربية رفض الافصاح عن اسمة ان الكتب الواصلة من صنعاء سوف يتم فحصها والتأكد من خلوها من أي افكار قامت المليشيات بإدراجها في هذه الكتب الدراسية قبل توزيعها لمدارس المحافظة