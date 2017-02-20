وسائل اعلام يمنية تحرف تصريحات لوزير الخارجية السعودي
الاثنين 20 فبراير 2017 09:44 صباحاً
رويترز
رويترز
حرفت عدد من وسائل الإعلام اليمنية غالبيتها تابعة لحزب الإصلاح تصريحات لوزير الخارجية السعودي يوم الاحد وقال فيها ان ايران رعاية للأرهاب في العالم وتمول الانفصاليين الحوثيين .
ونقلت وكالة رويترز العالمية نص التصريح الذي قال فيه الجبير إن إيران تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتمول الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة.
وقامت بعض وسائل الإعلام اليمنية بتحريف تصريح الجبير وزعمت انه قال ان ان ايران تدعم الانفصاليين في جنوب اليمن .
واثار هذا التحريف حالة من الاستياء في صفوف قطاع واسع من الجنوبيين الذين اتهموا وسائل الإعلام هذه بعدم الحياد والامانة الصحفية .
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