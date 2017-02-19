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دولة الكويت تؤهل 200 معلم ومعلمة بلحج

صورة من توقيع البرتكول الخاصة بتاهيل 200 معلم ومعلمة من قبل دولة الكويت الشقيق
الأحد 19 فبراير 2017 07:40 مساءً
تبن " عدن الغد " خاص

وقع مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج يوم الاحد مع رئيس مؤسسة ينابيع الخير الشيخ توفيق محمد البعبعي على تنفيذ المكون الثالث من اتفاقية العقود الموقعة بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة الكويتية اليمنية للإغاثة والمتمثل في المساهمة في تأهيل 200 معلم ومعلمة وبناء قدراتهم التعليمية و الادارة المدرسية لتمكينهم من مهارات وكفاءات التعليم التخصصية.

 

وخلال التوقيع اشاد الأستاذ نصر اللحجي بحملة الكويت الى جانبكم وسعيها الهادف الى تحسين الخدمات التعليمية وتعزيز قدرات مؤسساتها من مدارس وإدارات تعليمية وبناء قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي لخدمة المواطنين في محافظة لحج .

 

مشيرا ان اليوم تم التوقيع على اتفاقية تأهيل 200 معلم ومعلمة من سبع مديريات هي الحوطة وحبيل جبر وحالمين ويهر والمفلحي والمسيمير وطور الباحة وسيتم تدريبهم من قبل 16 مدرب على ثلاثة ادلة تدريبية لمدة 12 يوما في مجال التخطيط الدراسي واستراتيجيات التدريس بهدف تحسين مستوى التعليم في مدارس المحافظة .

 

من جانبه اكد الشيخ توفيق البعبعي ان حملة الكويت الى جانبكم مستمرة حتى يتم تنفيذ التدخلات المتفق عليها كمرحلة اولية في الجانب التعليمي حيث سبق هذه المرحلة تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات خدمية مختلفة .

 

مشيرا ان عمليتي البناء وتأهيل القدرات ستسير بالتوازي . وفي الايام القلية سيتم الانتهاء من تأهيل مدرسة خديجة للبنات والعمل جاري في المشاريع الاخرى  شاكرا تعاون السلطة المحلية على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق الاهداف التي يطمح اليها الجميع

 


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