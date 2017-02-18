افتتاح مسجد الحاج علي باسردة في خالدية مكة بارض الحرمين الشريفين
مكة (عدن الغد) خاص:
افتتح بخالدية مكة المكرمة بارض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية مسجد الحاج علي صالح الحار باسردة والذي يعد من اهم واكبر مشروعاته الخيرية الجليلة في بلاد المهجر وبالذات في العربية السعودية العامرة بشعبها العظيم وحكامها العظام حماة ديار الإسلام والمسلمين حفظهم الله اجمعين وحضارتها الإنسانية الخالدة.
واوضح مصمم الأعمال الهندسية للمسجد والمشرف على انشائه المهندس صالح علي الحار باسردة بان المسجد يتكون من ثلاثة ادوار خصص الأول للمصلين والثاني للمصليات والثالث لسكن الأمام فيما صمم البدروم ليكون مدرسة خاصة بتحفيظ القران الكريم .
ونوه المهندس باسردة بفضل اعمار بيوت الرحمن في الحياة الدنيا وفي الأخرة وميزة تواجدها لخدمة عباد الله باقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة .
ولفت الى طريقة هندسة معمار المسجد والتي مزجت بين اصالة العمارة وروعة الأبداع في طراز فنونها الإسلامية المشهورة والأسرة للألباب .
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