إصابة مقيم يمني جراء سقوط مقذوف حوثي بنجران
بقايا مقذوفات حوثية - أرشيف
السبت 18 فبراير 2017 07:13 مساءً
نجران (عدن الغد) خاص:
نجران (عدن الغد) خاص:
اصيب مقيم يمني، مساء السبت، بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر من الحوثيين على نجران جنوب المملكة العربية السعودية.
وقالت مصادر متطابقة، إن يمنيا مقيم في نجران تعرض لإصابات طفيفة إثر تعرض منزل في نجران لشظايا مقذوفات عسكرية.
ولم تكشف المصادر عن اصابات أخرى حتى لحظة كتابة الخبر.
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