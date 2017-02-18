وكيل وزارة الصناعة والتجارة لـ(عدن الغد): هذا ما فعلناه بشأن التلاعب بأسعار المواد الغذائية

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف عن تشكيل لجان لمراقبة أسعار المواد الغذائية وقد بدأت تلك اللجان نزولها الميداني إلى أسواق العاصمة عدن لمراقبة الأسعار مشكلة من إدارة الرقابة على السلع التموينية وحماي المستهلك وستستمر بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في كافة المديريات وفروع مكاتب الوزارة في تلك المديريات ويتم التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات بأدوات القانون النافذة".

وكان عاطف يتحدث لـ(عدن الغد) عن آخر المستجدات بالوزارة قائلا" نحن في قيادة وزارة الصناعة والتجارة بدأنا منذ وقت مبكر العمل على إعادة تنشيط دور الوزارة في القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن تحت القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.. ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتأدية الواجب المناط بها في كافة المحافظات المحررة من خلال إعادة تنشيط عمل مكاتب الوزارة في تلك المحافظات من خلال استمرارية القيد والتسجيل والتجديد للسجلات التجارية وقيد العلامات والأسماء التجارية حسب القوانين والتشريعات السارية،

ناهيك عن القيام بالرقابة على الأسعار وحماية المستهلك بمتابعة وتوجيه من قيادة الوزارة وبمشاركة جميع كوادر ومسئولي مكاتب الوزارة في كل المحافظات المحررة التي نحن هنا من العاصمة المؤقتة عدن على تواصل مباشر ومستمر معها لإعادة سير الأمور إلى المعتاد بعد قيام الإنقلاب الذي قاده الحوثي وصالح بشن حرب ظالمة عبثية غرضها النيل من شرعية ارتضاها الشعب ودافع وسيدافع عنها حتى القضاء على تلك الانقلابين المتمردة وإعادة بناء الوطن الذي نأمل تعافيه بتعاضد قوى الخير والحق".

واضاف وكيل وزارة الصناعة " لا يفوتني الإشارة إلى ما يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم ومساندة للشرعية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي ارتضاه الشعب اليمني قاطبة واختاره لقيادته نحو مرافئ الأمان والاستقرار".

وعبر عن آسفه بالقول" لا يخفى على أحد ما تعرضت له العاصمة عدن من تبعات الحرب الظالمة عليها من قبل أولئك الانقلابيون ومن يدعمهم سواءً إيران الطامعة بالتحكم في جزء عزيز وهام من وطننا العربي أو حليفهم المخلوع عفاش".

وأكد "أن الدمار والعبث شمل كل المرافق في العاصمة عدن وبقية المحافظات التي طالها العبث الهمجي ومنها مكاتب وزارة الصناعة والتجارة وهو ما يشكل عبئاً إضافياً لإعاقة تسيير الأعمال المطلوب القيام بها من قبل الوزارة ومكاتبها وهو أكبر عائق يواجهنا ونحن في طريقنا للتغلب عليه وإعادة تأهيل ديوان الوزارة في العاصمة عدن ومكاتبها في كل المحافظات المحررة بتوجيه من القيادة الرشيدة والسلطة المحلية في محافظة عدن".

وثمن أيضا وكيل وزارة الصناعة دور محافظ عدن عيدروس قاسم الزبيدي الذي أبدى إهتماما بالغا في مساندتنا وتقديم العون والمساعدة لإعادة إعمار وتأهيل مكاتب الوزارة في عدن وتحمل نفقات كل ذلك والذي بدأ العمل فيه بتوجيهات ومتابعة من سعادة المحافظ الذي نوجه لمقامه جزيل الشكر والتقدير والثناء على جميل تفاعله واهتمامه".

أما فيما يتعلق بارتفاع بعض المواد الغذائية قال وكيل وزارة الصناعة علي عاطف" أجدها فرصة سانحة لمخاطبة الاخوة التجار للمشاركة في تحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في تجنب المبالغة في تقدير الأرباح قصيرة الأجل واثقال كاهل المواطن المستهلك بالمزيد من الأعباء الزائدة والمبتعدة عن قوانين العرض والطلب وأخلاقيات التجارة الشريفة...وتعزيز منظومة القيم التي يتسم بها مجتمعنا وتحكم حياته".

وحذر علي عاطف وكيل وزارة الصناعة في سياق تصريحه " بأنه لا يمكن القفز على الدور المناط بالمواطن للوقوف أمام أي تعدي على لقمة عيشه وأولاده من خلال التعاون مع السلطات المحلية في الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس سعر أو مواصفات السلع التموينية الأساسية وبشكل تضامني جمعي".

وطالب عاطف " منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في التصدي لهذه المشكلة التي نمر بها جميعآ ولا أنسى الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها كادر الوزارة والسلطة التنفيذية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة".

وذكر " في اليومين المقبلين سيتم عقد لقاء بقيادة الغرفة التجارية الصناعية في عدن، للترتيب لعقد لقاء موسع مع التجار ورجال الأعمال في العاصمة عدن.. لبحث سبل السيطرة على سير توفر السلع الأساسية.. وكمح جماح المبالغة في الأسعار في أسواق العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، كل هذه الفعاليات والأنشطة تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقيادتها.. للقيام بدورها في حماية المستهلك وتمكين المواطن من الحصول على السلع التموينية بأسعار مناسبة..بعيدآ عن الاستغلال والجشع الذي تستغله بعض الفئات من ضعاف النفوس، وبالتعاون والتنسيق مع قيادات السلطة التنفيذية في العاصمة عدن وعلى رأسها المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي.. وبتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء..في ظل اهتمام شديد من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

وأختتم وكيل وزارة الصناعة عاطف بالقول أكرر على استحضار الأخلاقيات التي يتميز بها التاجر والمستهلك اليمني من رحمة وشفقة وتعاون لاجتياز هذه المرحلة الاستثنائية حتى تتم استعادة كامل الوطن المختطف من عصابات الجهل والتخلف والتدمير ومن يشاركها هذا العبث.

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