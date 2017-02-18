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هل احتجزت السلطات المصرية جواز سفر رجل الأعمال احمد العيسي حقا ؟

السبت 18 فبراير 2017 05:38 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أثارت أنباء نشرت على نطاق واسع وزعم ناشروها ان السلطات المصرية احتجزت جواز سفر رجل الأعمال اليمني احمد العيسي جدلا واسع النطاق بخصوص صحتها من عدمها .

ورغم عدم وجود مصدر موثوق به لهذا الخبر إلا انه انتشار على نطاق واسع خلال ساعات قليلة .

وقال ناشرو الخبر ان السلطات أوقفت العيسي واحتجزت جواز سفره على خلفية اتهامات له بالضلوع في أعمال تهريب.

وظل هذا الخبر متضاربا مابين نفيه وتأكيده حتى قال القيادي في الحراك الجنوبي ناصر الفضلي بالا صحة له .

وقال الفضلي في توضيح تلقت "عدن الغد" نسخة منه :"في اتصال هاتفي اليوم 18 فبراير 2017م  بيني وبين رجل الأعمال الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي  نفى تلك الإشاعات المغرضة والكاذبة التي تداولها البعض عبر بعض المواقع الاليكترونية ووسائل الاتصالات والتي تزعم بأنه تعرض لحجز جوازه في جمهورية مصر العربية  وقال كل هذه الإشاعات هي من مطابخ أصحاب النفوس المريضة

وكان الشيخ أحمد صالح العيسي العوذلي قد وصل يوم أمس إلى المملكة العربية السعودية قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ان كان في جولة أوروبية وأسويه للإشراف على أعماله الخاصة ..


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هل احتجزت السلطات المصرية جواز سفر رجل الأعمال احمد العيسي حقا ؟
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