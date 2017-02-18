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أخبار وتقارير

علي عبدالله صالح : الجنوبيون سينفصلون هذه المرة وسيقيمون دولتهم

السبت 18 فبراير 2017 04:12 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

 

قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان الجنوبيين سيتمكنون هذه المرة من تحقيق استقلال بلادهم عن الشمال مؤكدا انه تمكن في 1994 من افشال محاولة انفصال الجنوب لكن هذه المرة سيتمكن الجنوبيون من اقامة دولتهم.

ولاول مرة في تاريخ الرجل يعترف بان الجنوبيين باتوا على مقربة من اعلان دولتهم المستقلة لكنه اتهم قيادات من الشمال بأنها تسعى لمعاونة الجنوبيين في تحقيق هدفهم هذا .

وكان صالح يتحدث بمقال مطول نشره على صفحته بالفيس بوك وانتقد فيه ماقال أنها عمليات قصف عشوائية باتت تطال مدنيين في شمال اليمن .

وقال صالح في كلمته :" وأؤكد بأن الذين يقدمون الإحداثيات لكل الأهداف التي قصفها العدوان وجعلوا من أنفسهم مطية له، مباركين لمجازره ضد شعبهم، مؤيدين لكل ممارساته الإنتقامية من اليمن أرضاً وإنساناً، أنهم شركاء فاعلون في هذا العدوان ويخوضون حرباً شطرية واضحة المعالم ومكتملة الأركان، بهدف تحقيق الإنفصال وتمزيق الوطن وشرذمته، وشعبنا يعرفهم إسماً إسماً، ويدرك أن أولئك لن يكون لهم مكان بعد أن يحقق الإنفصاليون هدفهم بإقامة دولتهم الإنفصالية والتي سبق وأن أفشلناها في عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف، برغم الدعم السعودي والخليجي الهائل آنذاك، والذي يتكرر اليوم في أبشع صوره، وإذا كان أولئك الذين اختاروا طريق الخيانة والعمالة والغدر يعتقدون أنه سيكون لهم دور في إطار الدولة الإنفصالية التي يخطط لها أعداء الوطن وينفذون خطواتها بمساعدة أولئك الخونة، فإنهم واهمون ويعيشون في غفول، فلا يمكن أن يكون لهم أي قبول في تلك الدولة مهما تفانوا في تقديم خدماتهم الدنيئة للإنفصاليين وأسيادهم، لأنهم لن يتعاملوا مهم سوى كونهم عملاء وخونة لوطنهم وشعبهم، غير جديرين بالثقة، ولا أمان لهم في نظرهم، وعندهم حق في ذلك، وأن أولئك النفر الذين يشعرون بالزهو لما تتعرض له بلادهم، قد باعوا وطنهم بثمن بخس ويتلذذون بقتل أبناء جلدتهم وتدمير مقدرات وطنهم، وأن شعبنا حتماً سيقتص منهم وسيقدمهم للمحاكمة عاجلاً أمْ آجلاً لينالوا جزائهم العادل جراء ما ارتكبوه من جرائم وخيانة وطنية، وأنهم سيكونون خارج مسار التاريخ، بل وفي مزبلته.

 


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تعليقات القراء
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[1] صدق وهو كذوب
السبت 18 فبراير 2017
حكيم | عدن
من بداء بقتل أبناء جلدة هو المخلوع ومن خان الوطن هو المخلوع وكل الانهيار الدوله هو المخلوع ومن نهب الدوله هو المخلوع ومن تآمر على اليمن لصالح إيران وهو المخلوع ومن وافق على الطيران بدون طيار في 2004 هو المخلوع ومن خلع الرئيس من صنعاء هو المخلوع. ....يا سيادة المخلوع لن يصدقك إلا مخدوع أو متبوع

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[2] تحذير
السبت 18 فبراير 2017
علاء | عدن
هذه نحذير وتخويف وارعاب من هم مع الشرعيه من الشماليين لااكثر ومدام اجت من عند هذا الثعلب فمعناه انه يبيت لامر ما ايضا هناك هدف اخر وهو تشوية سمعة السعوديه والتحالف بانهم هم من قسّموا دوله اسلاميه الى جزئين او اكثر ولذا يجب على دول العالم العربي والاسلامي لومها ومناصبتها العداء ..وهو أمر تكره السعوديه اكثر من غيرها...

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[3] الرجل يعيش في أحلام يقظة.. هل أغلبية الشعب الجنوبي خونة ؟!
السبت 18 فبراير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
يا علي عبدالله صالح، الشعب الجنوبي لايعرفك إلا من خلال علي سالم البيض الذي وقع معك إتفاقية وحدة بين دولتك (الـ ج ع ي- وعاصمتها صنعاء) و دولته (ج ي د ش- وعاصمتها عدن) في اليوم المشئوم 22 مايو 1990م، ومنذ ذلك اليوم اللعين قتل الجيش والأمن اليمني آلاف الجنوبيين (عسكريين ومدنيين) في الحروب وفي أيام السلم أيضاً.. فهل، يا علي صالح، قتلت كل تلك الآلاف لأنهم خونة وإنفصاليين ؟! والذي سيُقدّم للمحاكمة هو حضرتك وعلي محسن وهادي والزنداني وديلمي وغيرهم من القتلة الذين شاركوا في قتل الآلاف من الشعب الجنوبي، وشرّدوا الأسر الجنوبية المحترمة وأخرجوهم من ديارهم، وسلبوا ونهبوا خيراتهم.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

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[4] حينما يكون فرعون داعية !
السبت 18 فبراير 2017
مدير علاقات عامة | بلد الفراعنة
يعلم الاخوة إن فرعون كنيتة ابو مُرة , كما جاء في كتاب ( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير , للجزائري ) ولكن ابو مُرة السنحاني ورث هذه الوظيفة عن سلفة الاول , عدو الموحدين من بني إسرائيل , فذاك قال ( ما ارٌريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الشاد ) ( الاية غافر ) ( و هذا قد زاد في استهبال الملاء من حولة فخرج عليهم بزينتة , إن الوطن يتعرض لخيانة عظيمة , ولابد من قطع دابر الخونة والعملاء , وتقديمهم للعدالة الفرعونيه الحديثة , سلام على فرعون بني إسرائيل , فقد كان لا يخون وطنه على الاقل , بينما فرعون سنحان لم يكتفي بخيانة الوطن فحسب , بل جعل من الخيانة شرف يُحاكم بها غيرة , فأي ُ الفراعنة أهدى سبيلاً , فأنهم تشابهوا علينا , كما تشابهت بقر بني إسرائيل , ولكل زمان ما يفتخر به من العجول , وبقرات مقطوعة الذيول ...

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[5] رصاصة واحدة وتقضي على الوحدة الانتهازية
السبت 18 فبراير 2017
ابومحمدالعدني | عدن
من يعتقد انه هو الوالي على الجنوب فهو واهم.. نحن نريد استقلال دولتنا بايدي جنوبية فقط، لان الواقع يفرض نفسه لصالح الجنوب حتى وان بقت وحدتهم،، العاصمة ستكون عدن ،المطار الرئيس والنك المركزي والحكومة والسفارات والجيش والامن وحتى العملة ستتغير ،، اذن سوف تبقى في الشمال القبائل الذي لم تطلق رصاصة واحدة...

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[6] الانفصال الحقبقى تم عام 94
السبت 18 فبراير 2017
الدحم | الجنوب العربى
فك الارتباط لقد تم فعليلا عام 94 وكل الررؤساء وحكماء الدول أخبروك بذلك ولكن لانك جاهل أعتقدت بانك أنتصرت فى حرب عام 94 ولكن فى الحقيقه انتم انهزمت فى عام 94 والذى حصل عام 94 هو أحتلال ل وتدمير لمقومات دولة شعب الجنوب والدلائل والحقائق موجوده واولها فشلك فى حكم اليمن وشوف حالك فين وصلك عقلك المريض نصيحه لله لكم ارجعوا الى عقولكم وضميركم ان وجد ، الشراكه او الو الوحده هى القوه ةالرخاء والمحبه بين الشركاء هل هذا موجود بين الشعبين الشقيين الجنوبى واليمنى طبعا الذى يقول نعم فهو حمار لايفرا الواقع فى 94 قتل ودمر الجنوب وفى 2015 دمرتوا اليمن كله معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى غير راضى على ماعملتوه فى شعب الجنوب من غدر وخيانه الله يمهل ولايهمل وان الله هو خير الماكرين هذا الحقيقه الدامغه الله وزع الثروه لكل عباده فى الارض لو أقتنعتم بما أعطاكم الله لتنعمتم لامن والخير ولكن طمعكم وجشعكم وصلكم الى ماوصلتم البه الان ولسه اذا لم تفوقوا سوف يكون مصيركم مثل فرعون الله خلقنا غى الكون فبائل وشعوب لنتعارف هذه سنه الكون اردتم السرقه والنصب والكسب السريع خذا جزاكم من الله ارانقلب السحر على الساحر كله كلامك فى الفترة السابقه قلة ادب وسفاله له الوحده او الموت امامكم طريق واحد للهرب هو البحر أنتم خنود وصومال عل هذا كلام رجل محترم رجل يبنى دوله قويه عادله لجميع الشركاء طبعا لا النجاسه نتولد النجاسه على الشعب اليمنى الشقيق ان يحاسبك على كل اافترفته فى حق شعبك اليمنى وشعب الجنوب العربى الشراكه فشلت والبمن دمر بسببك وسبب جشعك ولسه الجاى اسوا من ذلك الله هو العادل وهو الوحيد خير الماكرين تذكر ذلك جيدا . دول الحليج وخصوصا المملكه العربيه وشعبها الكريم ماقدمت لليمن ولليمنيين الا كل الخير وكذلك عيال حكيم العرب زايد الخير وانتم ماقدمتم الا السفاله والجحود ونكران الجميل هذا الذى عملتوه لايرضى به الله ولاخلقه الله يجب الناس الشاكرين وانتم ناس جاحدين وناكرين نعم الاخرين عليكم .

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[7] لأول مره يعترف الظالم بجرمه .. ثم يقر بحق شعب الجنوب العربي...
السبت 18 فبراير 2017
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
لا ادري ان كان عفاش يقصد ما نشره على حسابه . ام انه يحاول عطف تيار .ما . لديه في اليمن وخارجه ؟؟؟ لا يختلف كل من ينشد الحق والعدل . بان الوطن الجنوبي له كل الحق في قيام دولته المستقله . ووضع اسس العدل والانصاف والقانون الذي يحكم الجميع في هذه الدوله المنشوده .. لكني لا اجزم بأن هناك ما يثبت هذا من خلال ما نراه ونعيشه اليوم في كافة المحافظات الجنوبيه العربيه . من خلال عدم وجود مؤسسات فاعله . او قيادات سياسيه وغيرها يمكن الركون اليها . وكون عفاش بهذا الكلام يريد ان يوجهه الى الطرف الآخر من اهل اليمن الذين عرفوا عبر مراحل طويله بأنهم احزاب ومكونات يمنيه تعمل ضد ارادة الشعب في الجنوب /// بل ضد ارادت شعوبهم في اليمن . وقد نذروا . انفسهم لخدمة الشيطان الخارجي هناؤ يجدر بنا التأمل ................. هل علي ايقن بان الانفصال والغى العقد الآثم بيننا وبينهم اصبح أمرا حتميا ؟؟؟؟ لا اعتقد انه يقصد هذا .. بل يطلب ممن يختلف معهم في تقاسم السلطه والجاه ان يعودوا عما هم فيه ويلتحقوا بركبه . من اجل افشال ذلك المشروع الذي افشله كما يقول 1994م والحق انه لم يفشله . بل افشله الخوف وضياع الجرأءه ممن تبنى دعمه . في منتصف الطريق . بأمر ويد . خارجيه لم تعد خافيه . وبناء على ما تقدم . لا تفرحوا كثيرا .. هذا كلام مكر . الثعلب . حتى يوقع دول التحالف في تناقض فاضح مع كل ما اعلنته والذي اعطاها الحق في الدخول في هذه الحرب . وهو كما نسمع (الشرعيه) المد الشيعي) القانون الدولي والبند7..... وعليه لكم ان تسألوا . صحابكم عن مدى صدقية كلام عفاش . وهل هناك بناء في هذا الاتجاه؟ ان وجدتوا الجواب حتما سيكون مخيب للآمال . لمن هو خائب بالفطره .. سلام عليكم ..

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[8] استراتيجيه باطله
السبت 18 فبراير 2017
علاء ياسين | عدن
لايوجد اي شمالي او من مراكز القوى من يساعد الجنوبيين في ابسط أمور الحياه المعيشيه بل يقفون حاجزاً امام الخدمات المعيشيه إذاً ماهو المراد من هذا المقال للفأر علي صالح ؟ ١) التشويش على الاستراتيجيه القديمة الجديده المتمثله بالستراتيجيه الزيديه امام الرأي العام ٢)التفاهم التام مع مراكز القوى الى جانب القبائل المحيطه بصنعاء على استراتيجية دم الأخوين ٣)استغلال ضعف القيادات الجنوبيه سياسيا و جعل استراتيجية الوحده او الموت تتحول الى استراتيجية لا اقلمه والانفصال تحت السيطره بكل ما أوتيت من قوه آيه الشمال ٤)من أعطى إشارة البدىء بهذه الاستراتيجيه الأكثر خطوره على الجنوب يدرك الأبعاد السياسيه الخطيره على الجنوب الفاقد الاستراتيجيه الواضحه وهنا تكمن الخطوره في تحقيق العدو لمآربه الشيطانيه بدعم وتخطيط إيراني خفي وبستراتيجية النفس الطويل ٥) الحذر الحذر الحذر يااوليء الالباب لعلكم تفلحون

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[9] تحريض
السبت 18 فبراير 2017
اليافعي الضالعي | اليمن
ماقالة عفاش هو مجرد تحريض للشماليين من اتباع علي محسن والاصلاح ضد عبدربة منصور من اجل الانقلاب علية وتحالف مع عفاش والحوثي رغم ان تحالفهم مستمر ولم ينقطع ويعطي رسالة وكأنها تهديد لعبدربة اما تتمسك بالوحدة او اصحابنا الشماليين. باينقلبو عليك ولن يسمحو بانفصال الجنوب عن اليمن.

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[10] لك البشاره يا عم علي
السبت 18 فبراير 2017
فاعل خير | عدن
وعد منناء بنرجع لك كل دحباشي سكن عندناء في عدن ولو من قبل 100 سنه من شان تنضف عدن من الاوساخ والحقاره حقهم وانا اوكد انهم با يفرحون يرجعون بلادهم



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