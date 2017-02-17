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موقع اخباري خليجي: هدوء حذر بأبين عقب مواجهات ونصب نقطة للقاعدة

الجمعة 17 فبراير 2017 10:04 مساءً
عدن(عدن الغد)وكالات:

أكد موقع اخباري خليجي عودة الهدوء الحذر إلى محافظة أبين جنوب اليمن، في أعقاب مواجهات مسلحة مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما نصب التنظيم نقطة تفتيش في عرقوب شقرة، شمال شرق عدن.


ونقل موقع24 الاخباري الاماراتي عن مصادر متعددة قولها إن "محافظة أبين تعيش في هدوء حذر، وإنه لا تواجد لعناصر تنظيم القاعدة إلا من خلال نقطة تفتيش نصبت في عرقوب شقرة بأبين".
وأكدت المصادر أن "التنظيم الإرهابي لم يعد بتلك القوة التي كان عليها قبل سنوات".


وقال مسؤول أمني في بلدة لودر إن "تنظيم القاعدة لم يعد قوياً، ولكنه يحاول إحراز انتصارات إعلامية فقط، لكنه لا يستطيع القيام بأي عملية عسكرية ضد القوات الأمنية".
وكشف المسؤول أن "أغلب عناصر التنظيم الجديد من صغار السن، ناهيك عن افتقار التنظيم للقيادة التي تقوده".


ولفت المصدر إلى أن "لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن فرار عناصر تنظيم القاعدة، بينهم قيادات إلى مأرب شرق صنعاء، هرباً من الغارات الجوية لطائرة بدون طيار".


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