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الوكيل/ مختار الرباش يزور مشيخة الأزهر الشريف

صورة من اللقاء يوم الخميس -عدن الغد
الخميس 16 فبراير 2017 10:58 مساءً
القاهرة /عدن الغد /خاص:

 

قام وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ/ مختار الرباش بزيارة لمشيخة الأزهر الشريف.

وكان في استقباله سعادة مستشار شيخ الأزهر السفير/ عبدالرحمن موسى، وتناقشوا جملة من القضايا الدينية والتعليمية، أهمها: زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكذلك ترتيب دورات شرعية وقرآنية، وتم كتابة مسودة أولية لبروتوكول بين وزارة الأوقاف اليمنية ومشيخة الأزهر الشريف.
وتم تسليم البروتوكول اليمني للاطلاع عليه من قبل مشيخة الأزهر للإضافة أو التعديل، ليتم بعد ذلك التوقيع عليه رسميا من قبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني القاضي د. أحمد عطية.
رافق الوكيل خلال زيارته المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة أ. عبدالرقيب منصور الشرجبي.


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