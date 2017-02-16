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وزير النقل اليمني: الخط الملاحي العالمي COSCO الذي وصل إلى ميناء المكلا اليوم يعد نقلة نوعية جديدة للميناء

الخميس 16 فبراير 2017 10:53 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

أكد معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي أن خط الملاحة العالمي  COSCO الذي يصل اليوم الى ميناء المكلا لأول مرة  يعد نقلة نوعية جديدة لميناء المكلا ، معتبراً الخط الملاحي من أكبر الخطوط الملاحية في العالم والعابرة للقارات.

 

وقال الوزير الحالمي  أن الخط الملاحي " COSCO " يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة والقطاع الخاص ، ويعزز الشراكة والتعاون بين الوزارة والحكومة الصينية في القطاع الاقتصادي فضلاً عما سيقدمه من تعزيز التبادل التجاري مع العالم.

 

وعبر الوزير عن سعادته بتدشين  الخط الملاحي العالمي ( كوسكو )  والذي بوصوله  يسجل ميناء المكلا إنطلاقه جديدة بدخول هذا الخط الملاحي العالمي للمرة الأولى  ، وذلك  للإسهام الفاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة كما سيمثل دعما قوياً للصادرات والواردات.

 

وأشاد معالي وزير النقل بالجهود التي تبذلها قيادة الوزارة ومؤسسة مؤانىء  البحر العربي في إعادة المكانة التي يجب أن يتميز بها ميناء المكلا ، الذي يشهد ارتفاع مستمر في معدل مناولة الحاويات ، وكل ذلك يعود الى ما تقوم به مؤسسة موانئ البحر العربي من جهود ، وأن ما نشاهده اليوم هو ثمرة من ثمرات الخدمة المتميزة التي تقدمها البحر العربي.

 

ولفت الوزير الحالمي  إن ما يتحقق من نجاحات  في حضرموت لا يقل أهمية عما يقوم به محافظ المحافظة وقيادة المنطقة وابطال الجيش الوطني في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، ومثله ايضاً مايحققة كافة رجال الجيش الوطني في عدن وما توليه الحكومة من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق، الأمر الذي ينعكس على تحسن كبير وملحوظ في مناولة الحاويات في المدن المحررة.

 

وأشار وزير النقل على أستعداد الوزارة والحكومة لتقديم كافة التسهيلات للخطوط الملاحية العالمية  والمستثمرين دونما أية عراقيل.

 

 

وكان محافظ حضرموت قد دشن اليوم الخميس  خط ملاحي دولي جديد للحاويات في ميناء المكلا.

 


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وزير النقل اليمني: الخط الملاحي العالمي COSCO الذي وصل إلى ميناء المكلا اليوم يعد نقلة نوعية جديدة للميناء
أكد معالي وزير النقل الأستاذ مراد علي الحالمي أن خط الملاحة العالمي  COSCO الذي يصل اليوم الى ميناء المكلا لأول مرة  يعد نقلة نوعية جديدة لميناء المكلا ،




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