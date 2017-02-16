محافظ سقطرى يؤكد توجيه الحكومة بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين في المحافظة.
سقطرى / عدن الغد/ خاص:
أكد محافظ محافظة محافظة أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله عيسى السقطري توجيه الحكومة بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين في المحافظة لثلاثة أشهر الماضية وعلى أن يتم صرف مرتبات الباقية في الأيام القادمة .
وقال المحافظ السقطري أن الصرف جاء بعد توجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة صرف مرتبات المتقاعدين في السلك العسكريين الذي توقفت مرتباتهم لأكثر من أربعة أشهر بسبب الوضع الاستثنائي التي يعيشه الوطن جراء الانقلاب على شرعيته بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من قبل جماعة الحوتي وصالح التي لاتريد الوطن الخير والإستقرار .
وأشار اللواء سالم عبد الله عيسى السقطري أن المتابعة لازالت جارية لاستخراج ماتبقى من المرتبات والحقوق المتأخرة والإجراءات الكفيلة بصرفها بشكل شهري ومنتظم نظرآ للجهود المبذولة من قبل المتقاعدين العسكريين خلال فترة عملهم بمختلف الوحدات العسكرية المنتشرة بعموم المحافظة والجزر التابعة لسقطرى .
وثمن محافظ سقطرى الاهتمام التي يوليه رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة الإيفاء بمتطلبات أبناء الارخبيل وتدليل الكثير من الصعاب التي تواجهها المحافظة.
من خميس جمعان
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