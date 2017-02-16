مدير عام حبان يطالب برفع مخيم الافارقه لما له من إضرار صحية وبيئة وأجتماعية



أعتبر الاخ محمد سالم مشفر مدير عام مديرية حبان محافظة شبوة مشكلة تدفق المهاجرين الافارقه غير الشرعيين على المديرية ووجود المخيم الخاص بهم في عاصمة المديرية هي أبرز ماتعانيه حبان من مشاكل في الوقت الراهن .

وقال في حوار شامل خاص ل عدن الغد ستنشره لاحقا

ان أهم مشكلة تواجهنا حاليا تتمثل في الأفارقة وتواجدهم في حبان ومايمثلونه من خطر على المجتمع حيث أصبح مخيم الأفارقة في حبان يشكل خطر صحي وبيئي واجتماعي وعلى الأصعدة الاخرى إضافة إلى الأمور الأمنية ولاشك أنكم اطلعتوا على عدد من حوادث القتل التي ارتكبت بسبب نقل وايواء هولا المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

وقال مضيفا : أن تواجد إعداد كبيرة وبدون أشراف من اي جهات رسمية محلية أو دولية أو منظمات إنسانية وتدار الأمور فيه كما هي الآن عبر مجموعة لاندرى من الذي يقف خلفهم ويدعمهم.

وواصل مشفر حديثه قائلا : المؤسف والمخيف جدا اليوم هو بدء انتشار عدد من العادات السيئة الدخيلة على مجتمعنا مثل انتشار تداول بعض أنواع المخدرات والحشيش والخمور بين أوساط هولا المهاجرين إضافة إلى الاختلاط بين النساء والرجال وظهور عدد من الامراض التي لم تعرفها المنطقة من قبل .

لافتا الى انهم في السلطة المحلية بالمديرية وجهو عدد من المذكرات لمحافظ المحافظة ومدير شرطة شبوة طالبناهما خلالها بضرورة حل إشكالية المخيم المذكور عبر رفعه نهائيا من المنطقة الا اننا لم نتلقى اي إجابات شافية وهانحن وعبر منبركم هذا (عدن الغد) نجدد مطالبتنا برفع المخيم لما يمثله من خطر حقيقي على مديرية حبان خاصة ومحافظة شبوة بشكل عام .





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