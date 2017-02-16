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أخبار وتقارير

عاجل : مقتل 4 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين قرب عتق

صورة لاحد قتلى الهجوم المسلح عصر الخميس -عدن الغد
الخميس 16 فبراير 2017 05:42 مساءً
عتق / عدن الغد/ خاص:

قال شهود عيان ان مجهولين اطلقو وابل من الرصاص على أربعة اشخاص بمنطقة الشبيكة مديرية عتق وهو ما اسفر عن مصرعهم جميعا .
وكان الضحايا يستقلون سيارة هيلوكس عصر الخميس بمنطقة الشبيكة بشبوة.

واضاف شهود عيان لعدن الغد ان القتلى بينهم شخص يدعى جعفر الحامد موظف في مصلحة الهجرة والجوازات بشبوة.

واضاف الشهود ان جعفر الحامد ومرافقيه الثلاثة فارقوا الحياة مباشرة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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