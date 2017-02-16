وزير الخارجية الامريكي يعلن دعم بلاده جهود الأمم المتحدة في اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن واشنطن تدعم جهودا تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن ودعا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن بدون أي قيود.

وكان تيلرسون قد عقد في وقت سابق أول اجتماع له بشأن اليمن مع نظرائه مع بريطانيا والسعودية والإمارات وعمان.

وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "أكد الوزير دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأشار إلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن دون قيود".