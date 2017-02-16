ضباط وأفراد جنوبيون يعودون من الحديدة بدون مرتبات

شكى عدد من ضباط وافراد الجيش العائدين من الحديدة ما تعرضوا له من معاناة وتعب وذلك بحثا عن مرتباتهم الذين قالوا بان وحداتهم العسكرية بالحديدة طلبت منهم الطلوع لاستلام الراتب يدا بيد حسب قولهم .

وقالوا إنه عند وصولهم الى الحديدة تفاجئوا برفض قيادتهم تسليم مرتباتهم وطلبوا منهم حمل السلاح والدفاع عن الحديدة من العدوان والمرتزقة – حسب قولهم - للذي يريد راتبه الأمر الذي قوبل بالرفض الكامل من قبل الجميع وعادو الى مناطقهم بخف حنين بعد ان معاناه وتعب .

وعبروا عن غضبهم وسخطهم تجاه حكومة الشرعية في عدن والذين قالو بانها لم تقوم بواجبها تجاههم وطالبو بفك الارتباط نهائيا من الجيش الانقلابي وتسليم مرتباتهم شهريا من العاصمة عدن وهذا أقل شيء تقدمه الحكومة لأبناء الجنوب الذين قاتلو الانقلابيين وحرروا الجنوب وما زالوا اليوم يحررون مناطق شمالية رغم تجاهلهم من قبل التحالف العربي .

ووجهوا رسالة لكل ضباط وأفراد الجيش الجنوبيين بعدم الذهاب الى مناطق الشمال لاستلام أي مرتبات من الانقلابيين وذلك على خلفية ما تعرضوا له من معاملة وصفوها بالمهينة بحقهم من قبل قيادات وحداتهم بالحديدة .

*من فضل قابوس

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