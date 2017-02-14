العميد صالح السيد : لدينا أكثر من 65 معتقل في قضايا أمنية وجنائية بلحج استكملت اجراءات التحقيق معهم وننتظر تفعيل عمل النيابات العامة

قال العميد صالح السيد مدير عام شرطة محافظة لحج حول قضية المعتقلين من ابناء المحافظة انه تم تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في قضايا المعتقلين الذين في منطقة الرباط وفي سجن الشرطة الكائن بمكتب الصحة بلحج شكلت من بعض الجهات الأمنية في المحافظة مشيرا ان اللجنة باشرت عملها وذلك بالتحقيق في مختلف القضايا الأمنية والجنائية في آن واحد

وأوضح السيد في تصريح صحفي ان لدى الاجهزة الامنية أكثر من 65 معتقل في منطقة الرباط وفي سجن الشرطة الكائن بمكتب الصحة لافتا ان هؤلاء المعتقلين تم استكمال كل إجراءاتهم القانونية في التحقيق وتقديم العديد من الملفات الى نيابة الحوطة التي باشرت عملها

وقال مدير الشرطة ان لدينا العديد من الملفات مستكملة الإجراءات القانونية منتظرين مباشرة وكلاء النيابات العامة لتسليمهم الملفات اضافة الى استكمال اللجنة تحقيقها مع بعض المعتقلين المشتبه فيهم في قضايا أمنية و منتظرين توجيهات الأخ المحافظ د/ناصرالخبجي بشأنها.

واختتم السيد بقولة ان أهم الصعوبات التي واجهة اللجنة خلال عملها هي شحة الإمكانيات المادية وتحمله عبئ كبير واستطاعت العمل ليل نهار حتى تتمكن من استكمال هذه الإجراءات القانونية.

*من زاهي النفيلي

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