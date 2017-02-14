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أخبار وتقارير

الحوثيون يوقفون تداول الدولار في صنعاء

الثلاثاء 14 فبراير 2017 04:49 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثيقة تكشف نية الحوثيين فرض سقف على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يوما.

وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم الاثنين في العاصمة صنعاء بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود.

وقالت الوثيقة إنه طُلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.

وذكرت الوثيقة أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوما وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.


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الحوثيون يوقفون تداول الدولار في صنعاء
قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثيقة تكشف نية الحوثيين فرض سقف على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يوما.وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم الاثنين في
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تعليقات القراء
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[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 14 فبراير 2017
ناصح | الجنوب العربي
وإن إختلفنا معهم وأصبحوا أعداءً لنا إلَّا أنهم مقارنة بحكومة تسمي نفسها شرعية في الجنوب وتصر على السلوك الغير شرعي أفضل في القيام بواجبهم فارضين هيبة وشرعية دولتهم في جغرافيا وجودهم التاريخي.



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