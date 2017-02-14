الحوثيون يوقفون تداول الدولار في صنعاء

قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثيقة تكشف نية الحوثيين فرض سقف على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يوما.



وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم الاثنين في العاصمة صنعاء بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود.



وقالت الوثيقة إنه طُلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.



وذكرت الوثيقة أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوما وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.

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