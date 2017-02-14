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بن دغر يشكل لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن

نسخة من القرار
الثلاثاء 14 فبراير 2017 02:24 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قراراً بتشكيل لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن برئاسة نائب وزير المالية وعضوية كلا من نائب وزير الكهرباء ووكيل أول محافظة عدن ومدير عام شركة النفط ومدير شركة مصافي عدن ومدير فرع البنك المركزي عدن.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة وقف كل أعمال الشراء المباشر أو بعروض دون إعلان عن الكميات المطلوب شراؤها.

وأوكل القرار للجنة القيام بحل مشكلة النقص الشديد في المازوت والديزل والذي أدى لتوقف محطات الكهرباء عن العمل وتقوم هذه اللجنة بشراء كمية عاجلة من الديزل والمازوت عبر طلب عروض عاجلة من الديزل والمازوت و طلب عروض عاجلة من التجار لتغطية احتياجات الكهرباء للعشرة الأيام القادمة .

وحسب القرار على اللجنة وابتداء من اليوم بوضع الآليات القانونية لضمان آليات دائمة ومناسبة لشراء الكميات الشهرية من المشتقات النفطية كلها بما في ذلك البترول.

وخول القرار اللجنة لمرة واحدة بالشراء بعروض لحل المشكلة وبعد ذلك تخضع جميع المشتريات النفطية لقانون المناقصات المعمول به، و يمنع الشراء المباشر بعد ذلك وتتكفل وزارة المالية بتغطية قيمة المشتريات التي تقرها اللجنة بحسب الأسعار المتاحة .

كما خول القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وألزم جهات الاختصاص التعاون مع اللجنة.


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تعليقات القراء
245105
[1] نسمع جعجعة ولا نرى طحيينا
الثلاثاء 14 فبراير 2017
مبعد | عدن
إجراء قديم جديد برعت فيه الحكومات اليمنية المتتالية منذ ماقبل الحرب..تشكيل لجان بهدف الحصول على مخصصات يومية، هذا جزء من صناعة الفساد، وفي الأخير تصرف ملايين الريالات على هذه اللجان مقابل لا شيئ..كل حياتنا لجان في لجان ولم نسمع أن لجنة واحدة منها قامت بما يجب القيام به..إذا أردت إفشال أي عمل شكل له لجنة. مقولة معروفة في اليمن.



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