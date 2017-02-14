المنطقة الرابعة تدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه المخا
الثلاثاء 14 فبراير 2017 01:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر مطلعة ل"عدن الغد" أن المنطقة العسكرية الرابعة دفعت بقوة عسكرية كبيرة من العاصمة عدن باتجاه مدينة المخا غربي تعز.
وأضافت المصادر أن قوة عسكرية قوامها أكثر من 40 مدرعة وتضم مئات الجنود يقودها القيادي بالمقاومة الجنوبية حمدي شكري تحركت صباح اليوم لتعزيز قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني المرابطة في مدينة المخا بعد تحريرها من مليشيات الحوثي وصالح قبل ايام.
وأكدت المصادر عن نية المقاومة الجنوبية والجيش الوطني وباسناد التحالف العربي من استكمال عملية تحرير الساحل الغربي لليمن والانطلاق باتجاه محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
تعليقات القراء
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[1] طيّب.. وبعد ما تحرروا الحديدة.. ما ستفعلوا بعد ذلك ؟!
الثلاثاء 14 فبراير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
طيّب، وبعد ما تحرروا الحديدة، ما1ا ستفعلوا بعد ذلك ؟! ولماذا كل المحاربين جنوبيين فقط، أين الشماليين، والحرب تجري في اليمن الشمالي ؟؟!! ومتى ستحرروا مكيراس وبيحان الجنوبيتين ؟! ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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