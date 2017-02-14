MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 14 فبراير 2017 05:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير ماذا يحمل وزير التربية في حكومة الحوثي من مؤهل علمي
أخبار وتقارير

ماذا يحمل وزير التربية في حكومة الحوثي من مؤهل علمي

يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثي
الثلاثاء 14 فبراير 2017 01:36 مساءً
صنعاء(عدن الغد)خاص:

نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين على موقع التواصل الاجتماعي  "الفيس بوك" السيرة الذاتية لوزير  التربية في ما تسمى بحكومة "الانقاذ" يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي .

 

و بالنظر الى  السيرة الذاتية للوزير الحوثي فإنه لايحمل أي مؤهل علمي سوى أنه "درس على يد والده بدر الدين الحوثي".

 

وبعد نشر السيرة الذاتية للوزير الحوثي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي  سخرية واسعة  ، حيث أشار نشطاء إلى أنه  لايوجد مؤهل في العالم اسمه "درس على يد والده".

 

وكان الوزير الحوثي قال يوم أمس الاثنين  إن ثورة 26 سبتمبر شيوعية وأن مناهج التعلم الحالية لابد من تغييرها.


المزيد في أخبار وتقارير
الحوثيون يوقفون تداول الدولار في صنعاء
قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثيقة تكشف نية الحوثيين فرض سقف على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يوما.وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم الاثنين في
المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة بمديرية طور الباحة تصد هجوما للمليشيات وتتكبد العديد من القتلى والجرحى وتدمر منازل مواطنين
 قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة ان اشتباكات عنيفة متصاعدة شهدتها اطراف مديرية طورالباحة في الجبهة الشمالية على حدود التماس مع مديرية حيفان محافظة تعز
قصة مقاوم جنوبي : احد مؤسسي المقاومة بكرش " ابو عبود " قائد ميداني للمقاومة من ينتصر له تجاه التجاهل والإقصاء
كتب : أياد غانم   إذا تحدثنا عن جبهة كرش وتاريخ وحاضر المقاومة الجنوبية في الجبهة ترتسم أمام أذهاننا رجال لهم الأثر والتأسيس اللبنات الأولى لتلك المقاومة بخروجهم


تعليقات القراء
245098
[1] االجنبوب فيها كان
الثلاثاء 14 فبراير 2017
ابو فيصل |
مافيش معاكم ياجنوبيين الا الهدرة الفارغ ما قدرتم تمكنوا أنفسكم اثبتم انكم اذنناب لعفاش واليوم قدكم مستعمرة تابعة التحالف

245098
[2] حضرموت
الثلاثاء 14 فبراير 2017
صالح الجابرى | المكلا
مادا يحمل عفاش من شهادات علميه مادا يحمل كاتبوشا مادا يحمل البيض مادا يحمل على ناصر وهلم جرا عنتر فتاح وعرب كلهم يحملوا شهادات الاحرام والكثير الدى لم ندكرهم ولهدا السبب تاخرنا



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : انفجار يهز نقطة أمنية بمداخل قصر معاشيق وسقوط جرحى
الكشف عن تفاصيل زيارة نجل الرئيس هادي ومدير مكتبه للإمارات
البدء بتفريغ 2600 طن مازوت لتزويد كهرباء عدن
الرئيس هادي يصل الى الرياض
ايقاف مؤقت للرحلات بمطار عدن عقب سحب التحالف لتصاريح الطيران
مقالات الرأي
فعلاً من رفعت سعر الدولار في سوق العملة اليمنية هي حكومة الرئيس هادي بقيادة بلدوزر التخريب و التجويع الدكتور
صادف يوم الثالث عشر من فبراير الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة ، وفعلا احتفلت الدنيا واحتفل ايضا الاثير
المذبحة الشهيرة التي ارتكبت بحق الجنوبيين في ساحة العروض / عدن عندما احتفل إخوان اليمن  بمناسبة مرور عام
تداولت الاخبار الدائرة في مطار عدن الدولي وتطورت تداعيات الاحداث الى مواجهات مسلحة بين  مليشيات تتبع
مشهد الاقتصاد اليمني اليوم وتحديداً العرض النقدي فوضوي، لأن اقتصاد أي بلد ولا سيما فيما يخص المعروض النقدي
بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة ⁧‫#بن_دغر‬⁩ لأنها من نقل البنك الى ⁧‫عدن‬⁩؛ ومن طبع العملة دون
ان الشعور يتمزج بين الخوف والرجا عندما تتوالى الانباء عن اي توتر يحصل في محيط مطار عدن الدولي هذا الصرح
لا أدرى لماذا أرق قلبي عليكم إلى درجة الشفقة مع أنني لا اطيقكم ولكن للقلوب خفوق، هل أنتم افلستم في عالم
عملة واحدة لحكومتين وبنكين مركزيين مصدّرين لها ومسؤلين عن استقرارها،لكنهما يعجزان عن فعل شيء حيال التدهور
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
وكيل لحج كرد يعزي في وفاة مفتي الديار اللحجية
العبادل يعزون في وفاة مفتي الديار اللحجية

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017