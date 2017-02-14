ماذا يحمل وزير التربية في حكومة الحوثي من مؤهل علمي
يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثي
الثلاثاء 14 فبراير 2017 01:36 مساءً
صنعاء(عدن الغد)خاص:
صنعاء(عدن الغد)خاص:
نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" السيرة الذاتية لوزير التربية في ما تسمى بحكومة "الانقاذ" يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي .
و بالنظر الى السيرة الذاتية للوزير الحوثي فإنه لايحمل أي مؤهل علمي سوى أنه "درس على يد والده بدر الدين الحوثي".
وبعد نشر السيرة الذاتية للوزير الحوثي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة ، حيث أشار نشطاء إلى أنه لايوجد مؤهل في العالم اسمه "درس على يد والده".
وكان الوزير الحوثي قال يوم أمس الاثنين إن ثورة 26 سبتمبر شيوعية وأن مناهج التعلم الحالية لابد من تغييرها.
تعليقات القراء
245098
[1] االجنبوب فيها كان
الثلاثاء 14 فبراير 2017
ابو فيصل |
مافيش معاكم ياجنوبيين الا الهدرة الفارغ ما قدرتم تمكنوا أنفسكم اثبتم انكم اذنناب لعفاش واليوم قدكم مستعمرة تابعة التحالف
245098
[2] حضرموت
الثلاثاء 14 فبراير 2017
صالح الجابرى | المكلا
مادا يحمل عفاش من شهادات علميه مادا يحمل كاتبوشا مادا يحمل البيض مادا يحمل على ناصر وهلم جرا عنتر فتاح وعرب كلهم يحملوا شهادات الاحرام والكثير الدى لم ندكرهم ولهدا السبب تاخرنا
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