شيخ الأزهر يبدي استعداده لتقديم الدعم التعليمي والدعوي للشعب اليمني

أكد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم أن منهج الأزهر ووسطيته واعتداله هو أحد المقومات الأساسية للثقافة العربية والركائز التي يعتمد عليها.

وداعى السفير مارم إلى أن يكون هناك دور أكبر للأزهر في اليمن لتحصين الشباب اليمني من الأفكار والتيارات المنحرفة.

وأعرب السفير مارم خلال زيارته مشيخة الازهر ولقائه بشيخ الأزهر فضيلة الشيخ احمد الطيب ،عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف للشعب اليمني.

من جانبه رحب شيخ الأزهر بالسفير الدكتور محمد مارم، مؤكداً أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم التعليمي والدعوي للشعب اليمني من خلال زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب اليمن بالأزهر الشريف، وتدريب الخطباء وتأهيلهم على التعامل مع القضايا والتحديات المعاصرة.