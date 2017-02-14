سكرتير وزير الداخلية : خطة مرتقبة لإخضاع كافة الوحدات الأمنية لسيطرة وزارة الداخلية

قال سكريتر وزير الداخلية المقدم عبدالقوي باعش ان وزارة الداخلية بصدد تنفيذ خطة شاملة لدمج كافة الوحدات الأمنية بعدن في جهاز واحد واخضاعه لسيطرة واشراف مباشر من قيادة وزارة الداخلية .

وقال باعش في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الخطة القادمة تتضمن دمجا وتأهيلا تاما لكافة الوحدات الأمنية والغاء أي مسميات لاي وحدات أمنية خارج اطار المؤسسات الأمنية المعروفة والرسمية.

واكد باعش ان الخطة ستنفذ في القريب العاجل بحيث يكون داخل عدن قوة أمنية واحدة ضمن جهاز امني تشرف عليه قيادة وزارة الداخلية بشكل مباشر .

وتطرق باعش في تصريحه للأحداث الأخيرة في مطار عدن مؤكدا ان الجانب الاماراتي لم يقف إلى جانب ايا من الأطراف المختلفة وانه فقط تدخل لحماية عدد من الجنود الاماراتيين الذين يتواجدون داخل المطار .

وقال باعش ان خطة عسكرية مماثلة لخطة وزارة الداخلية ستنفذها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وستتضمن اخضاعا لكافة القوات العسكرية لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة فقط .

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