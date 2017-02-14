MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 14 فبراير 2017 05:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سكرتير وزير الداخلية : خطة مرتقبة لإخضاع كافة الوحدات الأمنية لسيطرة وزارة الداخلية
أخبار وتقارير

سكرتير وزير الداخلية : خطة مرتقبة لإخضاع كافة الوحدات الأمنية لسيطرة وزارة الداخلية

الثلاثاء 14 فبراير 2017 12:02 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال سكريتر وزير الداخلية المقدم عبدالقوي باعش ان وزارة الداخلية بصدد تنفيذ خطة شاملة لدمج كافة الوحدات الأمنية بعدن في جهاز واحد واخضاعه لسيطرة واشراف مباشر من قيادة وزارة الداخلية .

وقال باعش في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الخطة القادمة تتضمن دمجا وتأهيلا تاما لكافة الوحدات الأمنية والغاء أي مسميات لاي وحدات أمنية خارج اطار المؤسسات الأمنية المعروفة والرسمية.

واكد باعش ان الخطة ستنفذ في القريب العاجل بحيث يكون داخل عدن قوة أمنية واحدة ضمن جهاز امني تشرف عليه قيادة وزارة الداخلية بشكل مباشر .

وتطرق باعش في تصريحه للأحداث الأخيرة في مطار عدن مؤكدا ان الجانب الاماراتي لم يقف إلى جانب ايا من الأطراف المختلفة وانه فقط تدخل لحماية عدد من الجنود الاماراتيين الذين يتواجدون داخل المطار .

وقال باعش ان خطة عسكرية مماثلة لخطة وزارة الداخلية ستنفذها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وستتضمن اخضاعا لكافة القوات العسكرية لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة فقط .


المزيد في أخبار وتقارير
الحوثيون يوقفون تداول الدولار في صنعاء
قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على وثيقة تكشف نية الحوثيين فرض سقف على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يوما.وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد يوم الاثنين في
المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة بمديرية طور الباحة تصد هجوما للمليشيات وتتكبد العديد من القتلى والجرحى وتدمر منازل مواطنين
 قالت مصادر محلية بمديرية طور الباحة ان اشتباكات عنيفة متصاعدة شهدتها اطراف مديرية طورالباحة في الجبهة الشمالية على حدود التماس مع مديرية حيفان محافظة تعز
قصة مقاوم جنوبي : احد مؤسسي المقاومة بكرش " ابو عبود " قائد ميداني للمقاومة من ينتصر له تجاه التجاهل والإقصاء
كتب : أياد غانم   إذا تحدثنا عن جبهة كرش وتاريخ وحاضر المقاومة الجنوبية في الجبهة ترتسم أمام أذهاننا رجال لهم الأثر والتأسيس اللبنات الأولى لتلك المقاومة بخروجهم


تعليقات القراء
245079
[1] اجعلو ولائكم للجنوب
الثلاثاء 14 فبراير 2017
علي | شبوه
والله ياباعشن مادري ايش اقولك لكن دائما نسمع ونقراء تصريحات فقط - وكان اجهزه الداخليه لاوجود لها - كل العباء على عاتق اداره امن عدن اجعلو ولائكم للوطن لا لفلان اولعلان -اعلمو ان الاشخاص والمناصب زائله وان الوطن والسيره الطيبه باقيه

245079
[2] باعش يا باعش من تكونش من داعش
الثلاثاء 14 فبراير 2017
طارق الباص | الجنوب العربي
باعش يا عبش انتم عصابة تحت مظلة الشرعية تبرر للاحداث المؤسفة التي سببها الشرعية أصلا ، الامور واضحة وضوح الشمس طائرات تركية واماراتية تحمل السلاح والقتلة والمجرمين من سوريا الى عدن ، وتقول لي الامارات تحمي جنودها في الامطار ، وبعدين هذه صورة سكريتر وزراة الداخلية ، مشدة وبندق من فين جابوك انت وكنت تعمل مع من الاصلاح القاعدة،

245079
[3] تغييرات ،لمن تم تعيينهم مجاملات
الثلاثاء 14 فبراير 2017
علي | شبوه
‏بطلب اماراتي وموافقة سعودية عبدربة يلتزم باجراءات تغيير واسعه بجهاز الدولة تمس فاسدين حسبوا بانهم مقربين منه،

245079
[4] وينكم في صنعاء
الثلاثاء 14 فبراير 2017
العوذلي | عدن
اولا اقسم بالله انني من ابين،،ثانيا اينكم يا شلة عبدربه في صنعاء ما وحدتوا الاجهزة الامنية داخل صنعاء لو انتوا جادين من صدقكم بل فحطتوا قبل عبدربه ما يفر،،،لا ارضى كمواطن من ابين ان تكون تعيينات عبدربه في القيادات الحساسة من ابين لان هذا يحولنا الى سنحان جديد ويضع ابين في مواجهه مع باقي الجنوب،،،ايضا عبدربه لم ينتخب من ابناء الجنوب لكي ياتي هنا يتسلط عليهم بل ويسعى للبقاء في السلطة ،،،كذلك من سمح له يعين ابنه قائد لالوية الحماية الرئاسية على طريقة صالح ،،، نحن موافقين ان تخضع الاجهزة الامنية لوزير الداخلية بشرط ان يتم تعيين شخصية جنوبية مجمع عليها ومن الاشخاص الذين قادوا المعارك مثل الزبيدي وليس من المفحطين ،،،،اخيرا لا تعتقدوا انكم ستسيطروا على عدن بهذه البساطة،،،اخيرا احذر اخواني من ابين من التعصب لرئيس فاشل لا يستطيع ان يحكم فصل دراسي فكيف يحكم بلد،،،،،

245079
[5] تحت اشراف الداخليه
الثلاثاء 14 فبراير 2017
وفاء | الجنوب العربي
المهم ماتكون الداخليه عبيد في يد الحرافيش وتمل مايرضي الله وتخافه في الشعب ووحدة الجنوب وتعطيه وتتطالب بحقوقه كامله وماتخضع الجنوبيين تحت سيطرة حرافيش الشرعنه الطاغيه وظلم الناس واستعبادهم

245079
[6] الباعشي
الثلاثاء 14 فبراير 2017
طارق الباص | الجنوب العربي
انا استغرب كلام هذا المقدم قال : إخضاع من لمن ( ايش يقصد إخضاع شلال لبن جرب) ، وفين وزراة الداخلية واجهزتها وضباطها في صنعاء (فاقد الشيئ لا يعطيه) ومثلهم بقية وزراء الشر عبية اذا كانت الشرعية لبوة في الشمال تشتي تكون أسد في الجنوب المحرر ، لم يستطع تركيعه الحوثة وغفاش ما باقي الا الشرعية وحفائها الاصلاحيين وهولاء النفر المسمى شرعية مامكنهم على غيهم وعنادهم وضلالهم وغبائهم الم يتعلموا من درس المطار

245079
[7] محجوب
الثلاثاء 14 فبراير 2017
فاعل خير | عدن
طيب يا روح امك انت وهادي با نخضع. استحو يا من هرب من عدن مثل ٠٠٠٠٠ بس شف الصوره صوره سارق



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : انفجار يهز نقطة أمنية بمداخل قصر معاشيق وسقوط جرحى
الكشف عن تفاصيل زيارة نجل الرئيس هادي ومدير مكتبه للإمارات
البدء بتفريغ 2600 طن مازوت لتزويد كهرباء عدن
الرئيس هادي يصل الى الرياض
ايقاف مؤقت للرحلات بمطار عدن عقب سحب التحالف لتصاريح الطيران
مقالات الرأي
فعلاً من رفعت سعر الدولار في سوق العملة اليمنية هي حكومة الرئيس هادي بقيادة بلدوزر التخريب و التجويع الدكتور
صادف يوم الثالث عشر من فبراير الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة ، وفعلا احتفلت الدنيا واحتفل ايضا الاثير
المذبحة الشهيرة التي ارتكبت بحق الجنوبيين في ساحة العروض / عدن عندما احتفل إخوان اليمن  بمناسبة مرور عام
تداولت الاخبار الدائرة في مطار عدن الدولي وتطورت تداعيات الاحداث الى مواجهات مسلحة بين  مليشيات تتبع
مشهد الاقتصاد اليمني اليوم وتحديداً العرض النقدي فوضوي، لأن اقتصاد أي بلد ولا سيما فيما يخص المعروض النقدي
بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة ⁧‫#بن_دغر‬⁩ لأنها من نقل البنك الى ⁧‫عدن‬⁩؛ ومن طبع العملة دون
ان الشعور يتمزج بين الخوف والرجا عندما تتوالى الانباء عن اي توتر يحصل في محيط مطار عدن الدولي هذا الصرح
لا أدرى لماذا أرق قلبي عليكم إلى درجة الشفقة مع أنني لا اطيقكم ولكن للقلوب خفوق، هل أنتم افلستم في عالم
عملة واحدة لحكومتين وبنكين مركزيين مصدّرين لها ومسؤلين عن استقرارها،لكنهما يعجزان عن فعل شيء حيال التدهور
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
وكيل لحج كرد يعزي في وفاة مفتي الديار اللحجية
العبادل يعزون في وفاة مفتي الديار اللحجية

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017