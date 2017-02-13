قالت مصادر محلية بمديرية تبن بلحج ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الاحد احد افراد القوة التابعه للحزام الامني .

وأوضحت تلك المصادر ان ان مسلحون مجهولون اغتالوا الجندي عارف ناصر محسن بمفرق الوهط بمدينة صبر ولاذوا بالفرار الى جهه مجهولة .

هذا ونقل جثمان القتيل الى مستشفى ابن خلدون العام .

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد الحزام الامني بمدينة صبر بلحج قالت مصادر محلية بمديرية تبن بلحج ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الاحد احد افراد القوة التابعه للحزام الامني . وأوضحت تلك المصادر ان ان مسلحون مجهولون طيران اليمنية يؤجل رحلات قادمة من القاهرة الى عدن يوم الاثنين ابلغ طيران اليمنية مساء يوم الاحد عشرات المسافرين الذين كان من المقرر لهم ان يغادروا العاصمة المصرية القاهرة صوب عدن يوم الاثنين بان الرحلات الغيت .وقال مسافرون وزير المالية في حكومة الحوثيين يعلن افلاس خزينة وزارته أعلن وزير مالية حكومة الانقلابيين في صنعاء اليوم الأحد عن إفلاس خزينة وزارته، مؤكداً أن الوزارة التي يقودها لاتملك عملة نقدية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين