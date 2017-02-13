MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 13 فبراير 2017 08:11 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد الحزام الامني بمدينة صبر بلحج
أخبار وتقارير

مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد الحزام الامني بمدينة صبر بلحج

صورة تعبيرية
الاثنين 13 فبراير 2017 01:04 صباحاً
تبن " عدن الغد " خاص

قالت مصادر محلية بمديرية تبن بلحج ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الاحد احد افراد القوة التابعه للحزام الامني .

 

وأوضحت تلك المصادر ان ان مسلحون مجهولون اغتالوا الجندي عارف ناصر محسن بمفرق الوهط بمدينة صبر ولاذوا بالفرار الى جهه مجهولة .

 

هذا ونقل جثمان القتيل الى مستشفى ابن خلدون العام .


المزيد في أخبار وتقارير
مسلحون مجهولون يغتالون احد افراد الحزام الامني بمدينة صبر بلحج
قالت مصادر محلية بمديرية تبن بلحج ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الاحد احد افراد القوة التابعه للحزام الامني .   وأوضحت تلك المصادر ان ان مسلحون مجهولون
طيران اليمنية يؤجل رحلات قادمة من القاهرة الى عدن يوم الاثنين
ابلغ طيران اليمنية مساء يوم الاحد عشرات المسافرين الذين كان من المقرر لهم ان يغادروا العاصمة المصرية القاهرة صوب عدن يوم الاثنين بان الرحلات الغيت .وقال مسافرون
وزير المالية في حكومة الحوثيين يعلن افلاس خزينة وزارته
أعلن وزير مالية حكومة الانقلابيين في صنعاء اليوم الأحد عن إفلاس خزينة وزارته، مؤكداً أن الوزارة التي يقودها لاتملك عملة نقدية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل - جرحى في غارة لطيران الاباتشي استهدفت طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية شرق مطار عدن (صور)
قائد قوة الحماية بمطار عدن : لاصحة للمعلومات التي تحدثت عن تسليم مهام وهذه تفاصيل ماتم الاتفاق عليه
شائع والزبيدي يتغيبان عن اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له هادي
تفاصيل اتفاق ينهي مشكلة مطار عدن
مصدر : اجتماع مرتقب لقيادات أمنية وعسكرية لمناقشة تطورات المطار
مقالات الرأي
لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده
هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو
من المعروف بان دولة الأمارات العربية الشقيقة قد أسند لها التحالف العربي مسئولية إدارة الملف الامني بالعاصمة
انا المواطن اليمني عبدالملك عبدالجليل المخلافي اعمل في هذه الفترة موظف في الدولة بوظيفة يعتقد البعض انها
  فلنحذر الشلتين : الشرعية السعودية والحراك الإماراتي..ونخشى أن الشلتين مجرد أدوات لطرفين ينفذان خطة متفق
 تحتفظ الذاكرة الجمعية الشعبية لاهالينا الطيبين في عدن ولحج عديد المرويات الشفاهية المنتقلة الينا عن
الله يرحم الشاعر عبد الله البردوني ، فحين سُئل عن حركة فبراير 48م أجاب : ديمة وقلبنا بابها " طبعا قصد البردوني
يعلم متابع الشأن السياسي الى حدّ اليقين أن تقزيم النفوذ الإيراني لا بد أن يبــدأ من اليمن، فهذا القـــطر
صادفت قبل نهاية عطلة الاسبوع الماضي احد المسؤولي غرفة عدن في خورمكسر فقال لي : الله جابك وانا فخور بصدقك
يعلم متابع الشأن السياسي الى حدّ اليقين أن تقزيم النفوذ الإيراني لا بد أن يبــدأ من اليمن، فهذا القـــطر
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
البقاء لله
وفاة مفتى الديار اللحجية العلامة الفقيه على بن احمد النخلاني

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017