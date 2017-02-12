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تفاصيل اتفاق ينهي مشكلة مطار عدن

الأحد 12 فبراير 2017 06:41 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر بلجنة وساطة حكومية باشرت اعمالها يوم الاحد لانهاء ازمة تصاعدت بمطار عدن خلال الايام القليلة الماضية انها توصلت الى حل ينهي المشكلة القائمة في المطار .

وقال وكيل محافظة عدن عبدالرحمن شيخ لعدن الغد ان الجهود المبذولة توصلت الى تسوية بناء على توجيهات الرئيس هادي وتتضمن ان يتولى نائب القوة التي تتولى حماية مطار عدن وهو الخضر صالح كردة مهام قيادة القوة في الوقت الحالي خلفا للعميري .

ويتضمن الاتفاق سحبا لكافة المسلحين من كافة المواقع المحيطة للمطار واعادة نشر نقاط الحزام الامني التي كانت تنتشر في مواقع عدة سابقا .


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