تفاصيل اتفاق ينهي مشكلة مطار عدن

قالت مصادر بلجنة وساطة حكومية باشرت اعمالها يوم الاحد لانهاء ازمة تصاعدت بمطار عدن خلال الايام القليلة الماضية انها توصلت الى حل ينهي المشكلة القائمة في المطار .

وقال وكيل محافظة عدن عبدالرحمن شيخ لعدن الغد ان الجهود المبذولة توصلت الى تسوية بناء على توجيهات الرئيس هادي وتتضمن ان يتولى نائب القوة التي تتولى حماية مطار عدن وهو الخضر صالح كردة مهام قيادة القوة في الوقت الحالي خلفا للعميري .

ويتضمن الاتفاق سحبا لكافة المسلحين من كافة المواقع المحيطة للمطار واعادة نشر نقاط الحزام الامني التي كانت تنتشر في مواقع عدة سابقا .

المزيد في أخبار وتقارير طيران اليمنية يؤجل رحلات قادمة من القاهرة الى عدن يوم الاثنين ابلغ طيران اليمنية مساء يوم الاحد عشرات المسافرين الذين كان من المقرر لهم ان يغادروا العاصمة المصرية القاهرة صوب عدن يوم الاثنين بان الرحلات الغيت .وقال مسافرون وزير المالية في حكومة الحوثيين يعلن افلاس خزينة وزارته أعلن وزير مالية حكومة الانقلابيين في صنعاء اليوم الأحد عن إفلاس خزينة وزارته، مؤكداً أن الوزارة التي يقودها لاتملك عملة نقدية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين قائد البحرية الإيرانية: خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب أهم قضايا البحرية الإيرانية قال الأدميرال "حبيب الله سياري" قائد القوة البحرية الإيرانية، إن مدمرة الوند وبارجة بوشهر في خليج عدن ستبقى لخمسة أشهر معلناً التمكن لأول مرة من عبور راس الرجاء