الضالع.. اصابة امرأة وطفلين في قصف كاتيوشا الميليشيات لمدينة قعطبة
الأحد 12 فبراير 2017 06:20 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
أصيبت امرأة وطفلين في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح، المتمركزة في جبل ناصة، لمركز المديرية قبل قليل.
واوضح مدير امن قعطبة العقيد محمد عبدالله صالح لـ " عدن الغد" ان الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل ناصة الفاصل بين مديرية قعطبة ودمت، أطلقت صاروخي كاتيوشا على المدينة، حيث انفجر الاول في مقبرة وسط المدينة مركز المديرية، فيما انفجر الاخر على المدخل الجنوبي للمدينة، وتسبب بإصابة امرأة وطفلين من المهمشين القاطنين بالقرب من المدخل.
وقال ان الميليشيات ربما حاولت قصف المجمع الحكومي في المديرية، في اطار قصفها العشوائي المتواصل للمدن والقرى، في مديريات قعطبة ودمت وجُبن شمال مديرية الضالع.
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