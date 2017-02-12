وكالة ايجيس الدولية : الادارة الامريكية الجديدة تسعى لحسم الصراع في اليمن

قالت وكالة ايجيس الدولية للاخبار والدراسات من باريس ان مصادر مقربة من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكدت للوكالة امس السبت على عزم الادارة التعامل مع الملف اليمني بحزم اكثر خلال الفترة القريبة كونه يعتبر حاليا من الاوليات ضمن سياسة عملها مشيرة الى ان الحل وانهاء الصراع في اليمن بالامكان تحقيقه بالمقارنة مع تعقيدات الازمة السورية والليبية .

وقال جمال بدر العواضي رئيس الوكالة الدولية ان الادارة الامريكية والرئيس ترامب شخصيا بحاجة الى بدء ولايته الرئاسية ببرنامج مضمون نجاحه والسيطرة عليه حيث ومن منطلق رؤيتهم في امكانية تحقيق انجاز في اليمن فهم يتطلعون الى التحرك بآلية اكثر تأثيرا وبما يضمن بدء مفاوضات جديدة تهدف الى الحفاظ على توازن سياسي مقبول بين مختلف الاطراف وعودة الشرعية الدستورية والعمل بها في اطار توافق سياسي ينهي الانقلاب المسلح على السلطة والبدء بمرحلة جديدة نحو البناء والتنمية .

واضاف العواضي ان الادارة الامريكية الجديدة ترى في مجلس التعاون الخليجي شريكا فاعلا في تحقيق متطلبات السلام والتنمية في اليمن .

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