تفاصيل كاملة : الاشتباكات بمحيط مطار عدن اندلعت بين قوة تابعة للبوكري واخرى من الحزام الامني وسقوط قتلى واحتراق طقمين

قال مصدر امني ان الاشتباكات التي اندلعت فجر يوم الاحد بالقرب من مستشفى البريهي اندلعت بين قوة من الحزام الامني واخرى لقوة من مقاومة دار سعد بقيادة امجد ابو الزبير ومحمد البوكري .

وقال المصدر لعدن الغد ان قوة الحزام الامني كانت في طريقها الى مطار عدن حينما اندلع بينها وبين قوة تابعة لمقاومة دار سعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة وقذائف الاربيجي .

واسفرت الاشتباكات عن احتراق طقمين ومقتل شخص واحد على الاقل في هذه الاشتباكات .

ولم تعرف اسباب هذه الاشتباكات .





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