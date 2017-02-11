هيئة الاراضي لمحافظ لحج : ظاهرة الاعتداء على الشوارع العامة وأراضي الدولة والخدمات العامة انتشرت بشكل كبير خلال هذه الفترة

كشفت مذكرة مرفوعة لمحافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عن تعرض الشوارع العامة وأراضي الدولة والخدمات العامة في اطار المخططات قد انتشرت بشكل كبير خلال هذه الفترة .

وأوضحت المذكرة التي حصلت " عدن الغد " على نسخة منها العديد من المواقع والشوارع العامة والفرعية التي شهدت الاعتداء من خلال التقارير المرفوعة من ادارة التفتيش الميداني منها الاعتداء والبناء على شارع 40 الواقع شمال هناجر ارض حمير , وجنوب محطة السعيدي بئر ناصر اضافة الى الاستمرار في الاعتداء على شارع 90 في اطار الشارع والسكة الحديد اضافة الى شارع 50 جنوب محطة الرباط .

وبينت المذكرة انه سبق وان قامت الهيئة بحملة ازالة البناء العشوائي في اطار الشوارع والخدمات العامة وذلك بالتنسيق مع مكتب الاشغال العامة وبإشراف السلطة المحلية سابقا .

وأشارت المذكرة ان ظاهرة الاعتداء على الشوارع العامة وأراضي الدولة والخدمات العامة في اطار المخططات قد انتشرت بشكل كبير خلال هذه الفترة مطالبة من قيادة السلطة المحلية اتخاذ ما يرونه مناسبا والتوجيه الى جهات الاختصاص والضبط باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين ووقف هذه الاعتداءات وبما يكفل الحفاظ على الشوارع العامة والفرعية طبقا للمخططات .