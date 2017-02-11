المقاومة في تعز تجري عملية تبادل أسرى مع الحوثيين

نفذت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، عملية تبادل أسرى ومختطفين مع جماعة "الحوثي" أسفرت عن إطلاق سراح 24 أسيراً من الطرفين، حسب قيادي في المقاومة.

وقال القيادي في المقاومة عبده حمود الصغير، إن العملية جرت قبل صلاة الجمعة، وتم الإفراج عن 11 أسيراً ومختطفاً من المقاومة، في مقابل الإفراج عن 13 أسيراً من "الحوثيين" بينهم قيادات، لم يوضح معلومات عنهم.

وأضاف "تمت العملية في منطقة حذران غرب مدينة تعز، وجاءت بعد أسابيع من المفاوضات من الجانبين".

وهذه هي العملية الثالثة لتبادل أسرى بين المقاومة الشعبية والحوثيين منذ مطلع العام الجاري.