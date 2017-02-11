في استمرار إقصاء الكوادر الجنوبية.. تعيين مذيع إصلاحي مدير إدارة بقناة عدن الفضائية

أفادت مصادر خاصة ل"عدن الغد" في الرياض عن تعيين المذيع حسن عباس عبدربه كمدير ادارة العلاقات العامة بقناة عدن الفضائية.

ويعرف عن المذيع حسن عباس ميوله لحزب الإصلاح وتشدده ضد الجنوبيين كما أنه من الموظفين الجدد بالقناة بعد نقلها الى الرياض عند اجتياح المليشيات الحوثية للعاصمة عدن والجنوب في مارس 2015.

ويعتبر حسن عباس موظف عادي بالقناة ولم يخدم فيها فترة طويلة وهو ما يشكل مخالفة كونه قد تجاوز عدد من المذيعين والموظفين بالقناة ممن خدموا لفترات طويلة، كما يعتبر تعيينه بهذا المنصب في اطار استهداف كوادر قناة عدن واقصائهم من العمل فيها.

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