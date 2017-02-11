وكيل وزارة الصناعة : السعر الرسمي والحقيقي لاسطوانات الغاز بعدن 1600 ريال وعلى السلطة المحلية تفعيل وسائل الرقابة

قال وكيل وزارة الصناعة الاستاذ علي عاطف الشرفي ان السعر الحقيقي لاسطوانات الغاز في عدن هو 1600 ريال يمني فقط مؤكدا ان أي زيادة على هذا السعر غير قانونية.

وقال الشرفي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه وبحسب اللوائح المعمول بها والتكلفة الحقيقية والكاملة للغاز فإنه يستوجب بيعه للمستهلك بواقع 1600 ريال يمني عن كل اسطوانة غاز واحدة .

واكد الشرفي ان عمليات بيع الغاز ب3000 ريال لكل اسطوانة مخالفة واضحة ومتاجرة غير قانونية يجب الوقوف بوجهها داعيا السلطات في عدن إلى تفعيل الرقابة على أعمال البيع .

ودعا الشرفي إلى تحرك مجتمعي يقف بوجه عمليات المتاجرة هذه والتي قال أنها غير قانونية .

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