تعيين إعلامي من صنعاء مديرا للعلاقات العامة بتلفزيون عدن

علمت صحيفة "عدن الغد" ان إدارة قناة عدن الفضائية التي تبث من الرياض عينت يوم السبت اعلاميا من العاصمة اليمنية صنعاء مديرا لدائرة العلاقات العامة بتلفزيون عدن في الرياض في خطوة من شأنها ان تثير موجة غضب جديدة في صفوف جنوبيين باتوا يرون ان القناة (مختطفة).

وقضى قرار التعيين بتعيين اعلامي ويدعى حسن عباس عبدربه وهو اعلامي من حزب الإصلاح وينحدر من العاصمة اليمنية صنعاء بمنصب مدير عام العلاقات العامة بالقناة .

وعين "عباس" بهذا المنصب رغم انه ليس احد موظفي قناة عدن التي تبث من الرياض .

وتعاظم الاستياء الجنوبي خلال الأشهر الماضية عقب تسريح العشرات من كوادر القناة وتعيين آخرين من محافظات شمالية بدلا عنهم.

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