بالوثائق.. وزير مؤتمري بحكومة الانقلاب يتهم الحوثيين بنهب سيارات وزراته
السبت 11 فبراير 2017 04:46 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
كشف وزير الزراعة والري وبحكومة الانقلابيين في صنعاء غازي أحمد محسن المحسوب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح قيام الحوثيين بنهب (139) مركبة تابعة للوزارة تحت ذريعة "المجهود الحربي".
وبعث غازي برسالة الى رئيس مصلحة الجمارك الإنقلابي، شاكياً هذا النهب الكبير لسيارات ومركبات وزارته بكامل بياناتها من قبل أفراد ما تسمى بـ "اللجنة الثورية"، مطالباً إياه بموافاته بما سبق ترسيمه من المركبات إن وجد، والتوجيه الى المعنيين في جميع المحافظات بحجز التي لم يتم ترسيمها بعد.
ويأتي تسريب هذه الوثائق في وقت شن فيه زعيم جماعة المتمردين عبدالملك الحوثي هجوماً على من يتحدثون عن فساد مليشياته واصفاً ذلك الفساد بأنه أمر ثانوي ولا يجب الإلتفات له في ظل وجود حرب كبرى ضد قوات المقاومة والجيش الوطني المسنودين بالتحالف العربي.
وتؤكد هذه الوثائق بما لا يدع مجالاً للشك حجم النهب المهول لموارد الدولة من قبل المليشيات، واستنزافها تحت ذرائع كثيرة ما أوصل البنك المركزي في صنعاء قبل أشهر الى إعلان إفلاسه، وهو ما أدى الى نقله للعاصمة عدن.
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