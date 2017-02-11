تدهور سعر صرف الريال يربك اسواق الجملة في عدن وتضارب كبير في الاسعار

تسببت حالة التدهور التي يعاني منها الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية بحالة من الشلل لاسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في عدن يوم السبت .

وقال متعاملون في سوق الجملة بالشيخ عثمان وكريتر لعدن الغد ان عدد من الوكالات التجارية أوقفت التعامل صباحا وامتنعت عن البيع بسبب حالة التضارب في سعر صرف الدولار .

وبلغت اسعار صرف الدولار الواحد يوم السبت 365 ريالا في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 96 ريالا يمنيا

واحدثت حالة الارباك هذه والانهيار في سعر صرف الريال تضاربا كبير في اسعار بيع المواد الغذائية في عموم مديريات مدينة عدن .

المزيد في أخبار وتقارير الحرب تخلق داءً فتاكًا يأكل أجساد اليمنيين (صور) مع استمرار الحرب في اليمن، بات المجتمع محاصراً بالبؤس والهلاك من كل جانب، فمن لم تقتله نيران القذائف، بقي عليه النجاة من الجوع، والسلامة من الأمراض المميتة، في استمرار إقصاء الكوادر الجنوبية.. تعيين مذيع إصلاحي مدير إدارة بقناة عدن الفضائية أفادت مصادر خاصة ل"عدن الغد" في الرياض عن تعيين المذيع حسن عباس عبدربه كمدير ادارة العلاقات العامة بقناة عدن الفضائية. ويعرف عن المذيع حسن عباس ميوله لحزب الإصلاح وكيل وزارة الصناعة : السعر الرسمي والحقيقي لاسطوانات الغاز بعدن 1600 ريال وعلى السلطة المحلية تفعيل وسائل الرقابة قال وكيل وزارة الصناعة الاستاذ علي عاطف الشرفي ان السعر الحقيقي لاسطوانات الغاز في عدن هو 1600 ريال يمني فقط مؤكدا ان أي زيادة على هذا السعر غير قانونية. وقال الشرفي

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