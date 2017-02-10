قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن .

واضاف الدكتور القاسمي في تغريدات له على موقع التواصل الٳجتماعي تويتر: قسما بالله وشهادة أواجه بها ربي لولا حزب الإصلاح وإسننزافه للسعودية ودول التحالف لتحررت اليمن في غضون أقل من سنة، يجب محاكمة قيادات الإصلاح.

واختتم قائلاً:أطردوا حزب الإصلاح من أرضكم يا أهل الجنوب والشمال من أرضكم حتى تخضر أرضكم وتنبت ثمار مفيدة لكل أهل اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن . واضاف الدكتور القاسمي في الجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل. وقال الوزير الجبير في حديث

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