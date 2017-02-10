أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل.

وقال الوزير الجبير في حديث لقناة "تي آر تي "التركية أن نحو 200 مسؤول سعودي وتركي اجتمعوا للعمل على مشاريع أمنية وعسكرية وغيرها.

وحول مفاوضات أستانة السورية علق الجبير قائلا: محادثات أستانة فنية مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى سورية وهذا ما نريده.

وزارد قائلا بأن طرح فترة انتقالية يعني أنه لن تكون هناك شرعية لمَن كان مسؤولاً عن قتل 500 ألف سوري.

وبشأن إيران أفصح الوزير الجبير قائلا: المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب.. ومتفائلون بدور الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الصدد.

المزيد في أخبار وتقارير بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن . واضاف الدكتور القاسمي في الجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل. وقال الوزير الجبير في حديث