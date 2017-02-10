الجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب
الجمعة 10 فبراير 2017 03:36 مساءً
عكاظ
عكاظ
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل.
وقال الوزير الجبير في حديث لقناة "تي آر تي "التركية أن نحو 200 مسؤول سعودي وتركي اجتمعوا للعمل على مشاريع أمنية وعسكرية وغيرها.
وحول مفاوضات أستانة السورية علق الجبير قائلا: محادثات أستانة فنية مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى سورية وهذا ما نريده.
وزارد قائلا بأن طرح فترة انتقالية يعني أنه لن تكون هناك شرعية لمَن كان مسؤولاً عن قتل 500 ألف سوري.
وبشأن إيران أفصح الوزير الجبير قائلا: المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب.. ومتفائلون بدور الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الصدد.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها