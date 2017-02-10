مصرع قيادات موالية للرئيس السابق في ظروف غامضة بتعز
تعز ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر خاصة لعدن الغد من تعز ان عدد من القيادات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح لقوا مصارعهم في ظروف غامضة بمناطق محاذية للبرح والوازعية بتعز.
وأشارت المصادر لعدن الغد الى ان قائد المنطقة الأمنية بمنطقة البرح بتعز ويدعى الشيخ رياض مهيوب سنان ونجله محمد رياض ورئيس المؤتمر بالوازعية ويدعى عبدالجبار عبده علي ونجله محمد عبدالجبار.
وأوضح مصدر محلي ان ثلاثة آخرين لقوا مصارعهم في حادث قال الإعلام الموالي للحوثي ان الحادث كان نتيجة حادث مروري في حين رجحت مصادر بان الحادث كان مدبرا له مستدلة باثار إطلاق رصاص تعرضت له السيارة.
وقالت مصادر لمراسل عدن الغد ان القيادات الموالية للرئيس السابق ربما تعرضت لتفجير قنبلة عن بعد عقب عودتهم من لقاء بقيادات حوثية ومن ثم تم إطلاق نار كثيف على السيارة التي كان تقلهم كما توضح الصورة القيادات بعد الحادثة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها