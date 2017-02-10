الهيئة الشعبية الجنوبية تناقش في لقاء موسع الأوضاع الراهنة وقضايا المجتمع

عقدت الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإتلاف الوطني الجنوبي ) اجتماعا موسعا عصر أمس الخميس برئاسة الدكتور عمر عيدروس السقاف وحضور مجموعة من أعضاء القيادة العامة للهيئة والشخصيات الإجتماعية والمسؤولة بمنزل القاضي انيس جمعان عضو القيادة العامة للهيئة في عدن .

وقال الدكتور السقاف في تصريح صحفي أن هذا اللقاء يأتي تواصلا للقاءات المكثفة التي تجريها قيادة الهيئة الشعبية الجنوبية( الإئتلاف الوطني الجنوبي) لمناقشة الكثير من القضايا

المتعلقة بالمجتمع والدولة وكذا المتعلقة بالهيئة ونشاطها وماحققته من نجاحات هامة وملموسة على مختلف الصعد ومايتوجب القيام به بناءا على ذلك التقدم بالإضافة إلى الوقوف أمام تقييم الواقع السياسي والأمني والإقتصادي والخدماتي في عدن خاصة والجنوب عامة وتقييم مدى تأثير ذلك على مسار قضيتنا سلباً او إيجاباً ، وبناء أيضا على تقييم مواقف مختلف القوى ذات العلاقة من كل ذلك .

وأضاف أن اللقاء الأخيرً تميز بنقاشات مسؤولة ومقاربات موضوعية لمختلف مايعتمل في واقعنا وما يتصل بقضيتنا ، وخرج بالتوافق على عدد من النقاط أهمها:

١) الإشادة والتقدير بالنجاحات غير المسبوقة التي تحققها الهيئة في توحيد صف وكلمة الجنوبيين وقطعها شوطاً كبيراً في طريق تكوين الكيان السياسي الجنوبي الحامل والممثل للقضية في مختلف المحافل والذي أوشك على الإنتهاء ولم يتبق سوى الخطوات النهائية وذلك حرصاً على اتاحة مزيد من الوقت أمام بقية القوى والمكونات الجنوبية التي ترغب في الشراكة إلى جانب بقية مكونات وقوى المجتمع، وبذل المزيد من الجهد لتقديم كل الدلائل على حرص قيادة الهيئة على شراكة الجميع تجسيداً لرؤية الهيئة وأهدافها ومبادئها وفي مقدمتها مبدأ نبذ الإقصاء والتفرد والأستحواذ على القرار وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا الوطنية المصيرية وعلى رأسها القضية الأم .

٢) التأكيد على ثبات موقف الهيئة وقيادتها المتوازن

والذي تنظر من خلاله لجميع القوى من مسافة متساوية وبما يرسخ كونها البيت الجامع لمختلف القوى مهما كانت تبايناتهم واختلافاتهم، بل والتوافق على أن الهيئة إلى جانب دورها الأساس كحامل وممثل للقضية ، فإنها أيضاً باتت مؤهلة للقيام بدور ريادي في المجتمع سواءً بالتقريب بين وجهات نظر مختلف القوى الجنوبية لما يَصب في صالح قضيتنا وإصلاح ذات بيننا(تجسيداً فعلياً لمبدأ التسامح والتصالح) وبما يسهم في إصلاح الكثير من الإختلالات التي تعتمل في واقعنا نتيجة ذلك الحال السلبي المعيق لتكامل الجهود وترسيخ الثقة بين الكثير من الجهات والقيادات المسؤولة والابتعاد عن مايضر شعبنا وقضيتنا العادلة..

٣)التوافق على التواصل مع الأشقاء في قيادة التحالف ورئآسة الجمهورية لتكامل الجهود والآراء لترسيخ كل الخطوات الإيجابية وتصحيح أي خطوات ثبت خطأها وسلبيتها وبما يرسخ الثقة بين الشعب ومختلف تلك الجهات ويرسخ الأمن والإستقرار وكل مايتعلق بحياة ومعيشة المواطنين وسلامتهم، ويقطع الطريق أمام القوى المتربصة لاستغلال أي سلبيات أو أخطاء وما يفتت الصفوف ويعيق الجهود المخلصة لتوحيدها.

٤)التأكيد على التحلي بالحكمة تجاه أي استفزازات كتلك التي تحاول بعض القوى المتربصة بشعبنا وقضيتنا أن تتحرش بها ضد الهيئة كإنتحال صفتها الإعتبارية وتفريخ مكونات تحمل نفس إسمها أو حاملة نفس أهدافها ، أو محاولة استقطاب بعض أعضائها والتأثير على مواقفهم بالترغيب والترهيب وهو ماسيفشل ويفتضح أمره وأصحابه ومن يقف خلفهم ويمولهم كما فشلت المحاولات السابقة وافتضح امر أصحابها بالصبروالحكمة واخلاص ومصداقية القيادة والأعضاء من رجال وحرائر الجنوب الذين لم يترددوا في ابلاغ قيادتهم بكل تفاصيل تلك الأعمال اللاوطنية واللاأخلاقية المعادية لوحدة صف وكلمة الجنوبيين ، وهو ما أوصل رسالة واضحة لأولئك ومن وراهم بأن وعي شعبنا بات مختلفاً تماماً عن ذي قبل فلم يعد من السهل خداعه ليقف بسهولة خلف كل من أتى رافعاً شعار وراية توحيد الصفوف بينما هدفه الحقيقي تفتيت ماتوحد منها وإعادتها إلى المربع الأول وهو ماتسعى جاهدةً لتحقيقه القوى المعادية لشعبنا وقضيتنا.

٥) التوافق على الإسراع في تشكيل لجان العمل لمضاعفة اللقاءات والنشاطات وفي مقدمتها الجانب الإعلامي لإنجاز المهام المرسومة في أقصر وقت ممكن، وليصل صوت الهيئة للجميع وليعلم كل من في الداخل والخارج أن باب الهيئة مفتوح أمام جميع القوى والمكونات التي ترغب في الشراكة بمن يمثلهم في الهيئة وأنه لا إقصاء لأحد مهما كانت التباينات ، وهو ماتم إبلاغه لمختلف القوى التي تم التواصل معها وذلك حتى لاتكون بعد ذلك حجة لأحد على الهيئة وقيادتها أو مبرر لصرف الجهود فيما يفرق ولايجمع .

هذا وقد حضر اللقاء كذلك عدد من الضيوف وهم :

١) الأستاذ عبد القوي عبدالله باعش السكرتير الخاص للواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

٢)الشيخ عبدالله الحوثري رئيس فرع عدن لحزب رابطة الجنوب العربي

٣) رجل الأعمال المغترب ناصر باحشوان .

كما حضر عدد من أعضاء القيادة العامة للهيئة وهم :

١) القاضي أنيس صالح جمعان

٢)القاضي احمد مبارك لقلف وكيل نيابة نصاب محافظة شبوة

٣) القاضي خالد اليزيدي

رئيس نيابة البحث م/أبين

٤)الشيخ ناصر علي بن سبعة رئيس المجلس القبلي لأبناء يافع عدن لحج أبين

٥)الشيخ توفيق صالح صائل العلوي شيخ مشائخ قبائل العلوي

٦) الإعلامي غازي العلوي

الناطق الإعلامي للهيئة

٧) المستشار أحمد حامد خليل المستشار القانوني لأمن عدن

٨) المستشار باسل عثمان الفضلي المستشار القانوني في رئاسة الوزراء

٩)المستشار عبده علي قائد المستشار القانوني لإدارة كهرباء عدن

١٠) المحامي منصر راجح الداعري

١١)الأستاذ مطهر احمد الكوني رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني م/أبين

١٢)الأستاذ عبدالكريم عبدالله اسماعيل وكيل ثانوية باكثير

١٣) الأستاذ عبدالجبار شطارة ..

١٤) الكاتب والشاعر الخضر الميسري

وفي ختام التصريح عبر رئيس الهيئة د. عمر السقاف عن شكره وامتنانه للقاضي انيس جمعان على استضافته لهذا اللقاء الطيب وهو مايعد استمراراً لجهوده المخلصة للهيئة ومبادئها وقياداتها وكذلك جميع الحاضرين على تفاعلهم الإيجابي والتزامهم

المشرف في العمل بكل جدية واخلاص للدفع بالهيئة إلى الأمام لتضطلع بدورها في الإنتصار لقضية شعبنا العادلة .

من/ فضل حبيشي

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