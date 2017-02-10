مسلحون يعترضون طريق صراف بجعار وينهبونه
الجمعة 10 فبراير 2017 02:47 مساءً
جعار ((عدن الغد)) خاص:
جعار ((عدن الغد)) خاص:
اعترض مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس طريق صراف محلي بمدينة جعار واطلقوا النار عليه قبل ان يقوموا بنهب اموال كانت بحوزته.
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الصراف راشد الشبحي واطلقوا النار عليه قبل ان يقوموا بنهب اموال كانت بحوزته .
ونقل الشبحي الذي يعمل لدى مركز صرافة العروي في المدينة للعلاج باحد المستشفيات في المدينة.
ولم تعرف هوية المسلحين الذين اعترضوا طريقه .
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