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في يوم الشهيد الجنوبي الشعيب تحيي الذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد جيادالشعيبي و أربعينية الشهيد نبيل الظليمي

الجمعة 10 فبراير 2017 02:38 مساءً
الشعيب - علي عسكر الشعيبي

 

يستعد الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية في منطقة اقذيذ المشارع بالشعيب صباح السبت لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لإستشهاد البطل جياد محمد مطهر وأربعينية الشهيد البطل نبيل علي محسن الظليمي وذلك بمهرجان جماهيري وطلابي في مدرسة الشهيد محمد قاسم الظليمي بالشعيب .

وقالت اللجنة التحضيرية للمهرجان انها تسعى الى تفعيل الإحتفال بيوم الشهيد الجنوبي لجميع شهداء الجنوب في مختلف المناطق والمحافظات في الـ 11 من فبراير من كل عام وهو اليوم الذي اطلق عليه " يوم الشهيد الجنوبي" في ( ج ي د ش ) قبل عام 90م .

وكان الشهيد جياد الشعيبي قد استشهد في الضالع يوم 9 فبراير 2012 م برصاص قوات الاحتلال اليمني اثناء مشاركته في مسيرة للحراك الجنوبي ترفض إجراء الإنتخابات الرئاسية وشرعنة الاحتلال في الجنوب .

فيما استشهد البطل نبيل علي محسن الظليمي يوم الـ 3 من يناير الماضي بكمين لعناصر ارهابية في منطقة خبر المراقشة وكان ضمن افراد كتيبة القوات الخاصة التابعة للواء الاول مشاة والتي شاركت في معارك تثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بمحافظة ابين .


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