في يوم الشهيد الجنوبي الشعيب تحيي الذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد جيادالشعيبي و أربعينية الشهيد نبيل الظليمي

يستعد الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية في منطقة اقذيذ المشارع بالشعيب صباح السبت لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لإستشهاد البطل جياد محمد مطهر وأربعينية الشهيد البطل نبيل علي محسن الظليمي وذلك بمهرجان جماهيري وطلابي في مدرسة الشهيد محمد قاسم الظليمي بالشعيب .

وقالت اللجنة التحضيرية للمهرجان انها تسعى الى تفعيل الإحتفال بيوم الشهيد الجنوبي لجميع شهداء الجنوب في مختلف المناطق والمحافظات في الـ 11 من فبراير من كل عام وهو اليوم الذي اطلق عليه " يوم الشهيد الجنوبي" في ( ج ي د ش ) قبل عام 90م .

وكان الشهيد جياد الشعيبي قد استشهد في الضالع يوم 9 فبراير 2012 م برصاص قوات الاحتلال اليمني اثناء مشاركته في مسيرة للحراك الجنوبي ترفض إجراء الإنتخابات الرئاسية وشرعنة الاحتلال في الجنوب .

فيما استشهد البطل نبيل علي محسن الظليمي يوم الـ 3 من يناير الماضي بكمين لعناصر ارهابية في منطقة خبر المراقشة وكان ضمن افراد كتيبة القوات الخاصة التابعة للواء الاول مشاة والتي شاركت في معارك تثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بمحافظة ابين .

المزيد في أخبار وتقارير بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن . واضاف الدكتور القاسمي في الجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل. وقال الوزير الجبير في حديث