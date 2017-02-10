بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا

صورة من الاحتفال مساء الخميس

اثار حفل باذخ اقامه مساء الخميس وزير الخارجية اليمنية باحد أشهر فنادق العاصمة المصرية القاهرة جدلا واسعا في اليمن عقب نشر صور تضمنت حضور المئات من المدعوين وسط تقارير تفيد بان الحفل كلف أكثر من 100 مليون ريال يمني .

وتظهر الصور مشاركة المئات من الشخصيات اليمنية بينها مسئولين بارزين في الحكومة الشرعية .

والاحتفال هو بمناسبة زفاف نجل وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي .

وقال مدعوون في الحفل لعدن الغد انه تميز بالبذخ البالغ والشديد .

وانتقد سياسيون يمنيون هذا الاحتفال وقال انه يأتي في حين تواجه اليمن وشعبها مجاعة مخيفة تعصف بالناس .

ويتهم مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية بالعبث باموال قدمتها دول التحالف العربي لتحرير اليمن من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح .

المزيد في أخبار وتقارير بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على سياسي إماراتي : حزب الإصلاح سبب تٲخر ٳنهاء الحرب في اليمن قال الباحث في شئون الخليج والجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي ٲن حزب الإصلاح نبته خبيثه زرعها المخلوع لتكون سبب في دمار ٲهل اليمن . واضاف الدكتور القاسمي في الجبير: نتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن رعاية الإرهاب أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية مع انقره إلى مكان أفضل. وقال الوزير الجبير في حديث

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