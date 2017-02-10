بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا
صورة من الاحتفال مساء الخميس
الجمعة 10 فبراير 2017 02:19 مساءً
القاهرة ((عدن الغد)) خاص:
القاهرة ((عدن الغد)) خاص:
اثار حفل باذخ اقامه مساء الخميس وزير الخارجية اليمنية باحد أشهر فنادق العاصمة المصرية القاهرة جدلا واسعا في اليمن عقب نشر صور تضمنت حضور المئات من المدعوين وسط تقارير تفيد بان الحفل كلف أكثر من 100 مليون ريال يمني .
وتظهر الصور مشاركة المئات من الشخصيات اليمنية بينها مسئولين بارزين في الحكومة الشرعية .
والاحتفال هو بمناسبة زفاف نجل وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي .
وقال مدعوون في الحفل لعدن الغد انه تميز بالبذخ البالغ والشديد .
وانتقد سياسيون يمنيون هذا الاحتفال وقال انه يأتي في حين تواجه اليمن وشعبها مجاعة مخيفة تعصف بالناس .
ويتهم مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية بالعبث باموال قدمتها دول التحالف العربي لتحرير اليمن من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح .
تعليقات القراء
244483
[1] قال انما اوتيته على علم عندي
الجمعة 10 فبراير 2017
الاصل يمني | ارض الله
السياسة مسخررررة .... 100 مليون ريال يمني .... اليمن في حرب ويدورو رواتب وكهربا وماء وناس عايشه في الصحراء ... لا أكل ولامأوى .... ياريت صار ولا أحد درى عنه ...او على الاقل بدون اعلام ....اما مناهرة ...ومن وزير ..... لا في الاخير منصبه محفوظ ...هذا يطرد من الوزارة لعدم وجد اصلا احساس
244483
[2] اقولكم ماذا يميز شعب الجنوب عن الشمال ليس نسبة التعليم ولا عدد المثقفين ولا شيء اخر.. انها (الاخلاق) فقط
الجمعة 10 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
بدون المال لن يصطف أي شمالي مع التحالف ، والتحالف يفهمون هذه القضية، ارجعوا الى احد مقابلات عبده الجندي وهو يقول ان علي عبدالله صالح لم يصرف لاحد من حوله هبه عشرة مليون دفعة واحدة الا لعبدالملك المخلافي
244483
[3] هزي يانواعم
الجمعة 10 فبراير 2017
علوي قاسم الصبيحي | لحج
ماذا سياتي لك من تعز ومن جواسيس النقطه الرابعه وومواسير خونة الجيش المصري الذي كانوا وراء هزيمة 67 هذا المخلافي كان احد شغيله الجاسوسيه حينذاك من نصيري تعيييز واستمروا بضاعة كاسده اوسخ عناصر حزبيه عرفها العالم العربي لكن الا تستحقون يا لقالقة عدن لقد قمتم حملة واحده ضد انزه شخص تم تعيينه وزير الخارجيه ياتقفاز عليه في كل مكان فاثر ان ينسحب فجاؤا لكم بحمالة الحطب الذي مستعد يعقد صفقات هو وحزبه حتى مع اسرائيل المهم من يدفع لكن السؤل للرئيس اذا كان الجنود والمقاومون يسقطون بالعشرات يوميا في اكثر من جبهة وعائلات الشهداء لاتجد قوت يومها والجرحى يموتون نتيجة حرمانهم من العلاج فهل من المعقول ابقاء هذا المتعجرف السرسري نعم من حق كل يمني ان يطالب باسقاط هذا الخسيس الذي لا يحترم مشاعر اسر الشهداء ممن يسقطون يوميا في المواجهات بينما يقيم احتفاله التي كلفته عشرات الملايين هل مثل هذا حريص على حرية المواطن والخلاص من الاعداء وابسط شي ان يتم سؤله من اين لك هذا ؟؟؟؟ثم ا لايثير هذا البذخ حفيظة حتى دول التحالف لصالح من يعمل هذا الطرطور الذي ينفق الملايين في صالات الرقص على كلا هذا اذا ينزل الجنوب ما له الا المداعس فهو لايمثل الجنوب
244483
[4] فلوسه وهو حر
الجمعة 10 فبراير 2017
علاء | عدن
بطلّو حسد الرجل من اسره غنيه ووزير خارجيه فين تشتي العرس فين بحفلة ليوه ومخدره !!! شكرا للمخلافي رفع رأسنا امام الدبلوماسيين ولا نامت اعين الحسده الفجره ..
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها