مقتل قيادي في القاعدة في ظروف غامضة بأبين

كنا للأسف صادقين في تعاملنا معهم ونعتبر شعار الخلاف الصحيح ظاهر صحية ولايفشل للود قضية وكنا نعتبرهم واجهة
برحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض، تغيّرت إلى حد كبير قواعد اللعبة السياسية في مناطق كثيرة من العالم، بما في
التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او حتى المصدرة في جميع دول العالم تحدد بقانون واليمن لم يكون
أنا هنا اليوم .. أتحدث إليكم في لحظة فارقة تشهد حالة ارتدادا عالمي غير مسبوق عن قيم التعايش والتآخي
لا يمكن لأي عاقل أن يغفل مدى الترابط الوثيق بين اليمن والمملكة العربية السعودية، جغرافيا واجتماعيا، ومن يقدم
قبل الخوض في المقال .. نود التأكيد بان جماعة الأخوان المسلمين لا تمثل دولة الكويت الشقيقة , ولا تعكس رأي الشعب
منصور صالح أنا المواطن المطحون، الذي يفترض أنني لست سبباً مباشراً أو غير مباشر، وليس لي دخل في كل
بعد الضجة التي أثيرت حول (على البخيتي) وامتلاكه لعشرات الحسابات الوهمية والأسماء المزورة وادارته لها في
يبدو أن البلد مازال معَّرض للمخاطر والانقسامات الداخلية نتيجة المخزون الكبير في العصبيات المختلفة وتعدد
لا ينبغي أن ننسى أن يوم الحادي عشر من فبراير من كل عام هو يوم الشهداء وقد ظل الجنوبيون يحتفلون بهذا اليوم على
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