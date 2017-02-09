مصدر امني : تفجير زنجبار انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية

مقالات الرأي

د. ياسين سعيد نعمان فبراير وميراث النضال السلمي للحركة الوطنية اليمنية نجحت ثورة فبراير ثورة السلمية في قلب المعادلات التي بدا انها كانت قد استقرت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين ،

عفيف السيد عبدالله أزمة المياه في عدن الماء هو ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها وتنميتها فهي صلب الحياة للإنسان وعنصر اساسي في تنمية المجتمع.

الحامد عوض الحامد هادي ،، الرئيس الذي تحمل قيادة شعب وخلاص وطن لا تكاد تشرق شمس يوماً جديد إلا وحمل لنا بين خيوط أشعته بشارة إنعتاق من معاناة أو ألم أو ضغينة أو قبح, ظل

احمد ناصر حميدان مدنية عدن والقبيلة مدينة عدن أيقونة المدنية وفسيفساء التنوع والتعايش , مدينة تلتقي بها كل الثقافات والأعراق والطوائف , نافذة

سعيد الحسيني في العقود (النفطية) العقد شريعة المتعاقدين و الفائدة إلى جيوب النافذين !! في كل مفاهيم العالم بشان عقود المشتريات بمختلف أنواعها يكون مضمون العقد شريعة المتعاقدين ملزم لطرفين

نجيب محمد يابلي في الراحل الكبير عبدالرب علي مصطفى الجمعة المباركة الحزينة ، التي وافقت 3/فبراير،2017 نعى الناعي وفاة الشخصية الوطنية البارزة عبد الرب علي مصطفى

د. حسن قايد الصبيحي الأرض تميد من تحت أقدام صالح الآن فقط ولآخر مرة نقول للذين باعوا ضمائرهم وسكبوا المداد على صفحات رصيدهم الوطني وتاريخهم النضالي الطويل،

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ تهامة..آن موعد الخلاص من الوجع!! نتألم أشدّ الأَلَم لما يتعرض له أهلنا في تهامة من مَتْرَبة ومجاعة وفقر مدقع في أرضهم الخصبة والغنية بالخيرات.