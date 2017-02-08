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عناصر من القاعدة تشن هجوما على نقطة امنية شرق زنجبار وسماع دوي انفجار

الأربعاء 08 فبراير 2017 11:31 مساءً
زنجبار (عدن الغد) خاص:

قال سكان محليون بزنجبار ان دوي انفجار عنيف سمع عند الساعة الـ 11:25 مساء يوم الاربعاء في محيط نقطة لقوات الامن شرق زنجبار اعقبها اطلاق نار كثيف .
وبحسب السكان لعدن الغد فقد هز انفجار عنيف نقطة امنيةبالقرب من وادي حسان قبل ان يعقبها اطلاق نار كثيف .
ويعتقد ان النقطة الامنية تتعرض لهجوم من قبل مسلحين من القاعدة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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