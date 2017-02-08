أدى محمد عبد الله فارماجو رئيس الوزراء السابق الذي تعلم بالولايات المتحدة اليمين القانونية يوم الأربعاء رئيسا جديدا للصومال بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة الثانية من تصويت المشرعين في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة.

ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء المدينة احتفالا بفوزه. وأقر الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود بالهزيمة بعدما اتضح أنه لا يمكنه الفوز في جولة ثالثة.

وقال فارماجو للمشرعين في قاعة داخل المطار الذي تحميه حوائط مضادة للقنابل "هذا انتصار للصومال وللصوماليين."

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني : تفجير زنجبار انفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية قال مصدر امني بزنجبار ان الانفجار الذي هز المنطقة الشرقية من المدينة مساء الاربعاء كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة .وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة عناصر من القاعدة تشن هجوما على نقطة امنية شرق زنجبار وسماع دوي انفجار قال سكان محليون بزنجبار ان دوي انفجار عنيف سمع عند الساعة الـ 11:25 مساء يوم الاربعاء في محيط نقطة لقوات الامن شرق زنجبار اعقبها اطلاق نار كثيف .وبحسب السكان لعدن الغد رئيس وزراء الصومال السابق فارماجو يفوز بانتخابات الرئاسة أدى محمد عبد الله فارماجو رئيس الوزراء السابق الذي تعلم بالولايات المتحدة اليمين القانونية يوم الأربعاء رئيسا جديدا للصومال بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة