عدم توفر الامكانيات المالية دفعت بعدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بحوطة لحج الى إغلاق أبوابها وتوقف نشاطها

قالت مصادر عاملة في عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الحوطة بلحج ان الازمة المالية التي تعاني منها تلك الجمعيات وخاصة جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم وجمعية المكفوفين وجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا ادت الى اغلاق مقراتها في المدينة وتوقف نشاطها بسبب عدم دفع الايجارات لعدة اشهر او نتيجة لعدم توفر المبالغ المخصصة لنقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من مناطقهم الى مقار الجميعات وهو ما قد يؤدي الى تضرر الكثير من المستفيدين من نشاط هذي الجمعيات التي تقدم خدمات كبيرة لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج الى رعاية واهتمام كامل .

رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا ايفان مسعود قال ان سبب اغلاق مقر الجمعية نتيجة عدم دفع الايجار الشهري للمبنى والمقدر ب تسعين الف ريال متأخرات ثلاثة اشهر وهو ما دفع مالك العقار الى اغلاق المبنى واحتجاز كل ما بداخلة من ادوات وهو ما قد يحرم الكثير من اعضاء الجمعية من ممارسة نشاطهم مشيرا ان الجمعية رفعت من سابق مذكرة لقيادة المحافظة تفيد بقيام مالك العقار بإغلاق الجمعية نتيجة عدم دفع الايجار المقرر والمقدر ب ثلاثين الف ريال شهريا .

من جانية اكد الاخ مرسال مهدي رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والكم اغلاق مقر الجمعية بالمدينة بسبب عدم توفر المبالغ الخاصة بالمواصلات لنقل الطلاب والمقدر عددهم ب 81 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا ان تكلفة المواصلات الشهرية لنقل الطلاب الى الجمعية تصل الى 210 الف ريال لا تقدر الجمعية على توفيرها بشكل منتظم وهو ما دفع الى اغلاق مبنى الجمعية حتى تحل المشكلة رغم ان هناك العديد من طلاب الجمعية مقبلين على امتحانات الصف التاسع والثانوية العامة .

وكشف مرسال مهدي ان الجمعية طرقت كل الابواب حتى لا تصل الجمعية الى ما وصلت الية لكن دون استجابة تذكر

فيما اكد الاخ مرزوق رئيس جمعية المكفوفين تقديم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قيمة ايجار مبنى الجمعية لعدة اشهر إلا انها حسب قولة قد تقلق بسبب عدم توفر الميزانية الخاصة بالمواصلات للطلاب في الجمعية والتي تقدر ب 225 الف ريال يمني شهريا .



قضية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى تدخل عاجل من قبل السلطة المحلية ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل الذي يبذل جهود في سبيل توفير كافة الاستحقاقات المالية للجمعيات بالمحافظة والتواصل مع الجهات المختصة لصرف المستحقات الخاصة بجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة .

مصادر في جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة قالت ان زيارة محافظ لحج مع ممثلي الهيئة الكويتية لتلك الجمعيات اعطت دافع وامل لتلك الجمعيات بعزم السلطة المحلية لتوفير كافة احتياجاتها وهو ما يتطلب سرعه التواصل مع السلطة المحلية الهيئة الكويتية والهلال الاحمر الاماراتي وفاعلي الخير لإعادة نشاط تلك الجمعيات وتوفير المبالغ المالية التي تساعد على عمل الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تغلق بشكل نهائي بسبب عدم توفر الامكانيات المالية لدفع الايجارات وتوفير المواصلات .

*من هشام عطيري

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